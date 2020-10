Burger King veut son étoile dans le guide Michelin, les grands restaurants protestent et crient au scandale !

Et si Burger King avait sa propre étoile dans le fameux guide Michelin ? Si la question peut paraître naïve au premier abord, et bien sachez qu’elle n’est pas si anodine que ça car cette demande a bel et bien été formulée par un restaurateur de la grande chaîne de fast-food.

Qu’est-ce qu’une étoile au guide Michelin pourrait changer pour Burger King ?

Mais comment peut-on seulement imaginer qu’un Burger King se transforme du jour au lendemain en restaurant étoilé dans le fameux guide Michelin ? Cela viendrait-il de menus premium qu’on ne retrouverait pas dans les restaurants classiques ou bien par exemple d’ingrédients de meilleure qualité par rapport aux autres restaurants Burger King ? Et dans ce cadre là, peut-on seulement imaginer que cela n’aurait pas un impact énorme sur le prix ? L’annonce d’un Burger King etoilé au guide Michelin pose beaucoup de questions, mais qu’en est-il dans la réalité ?

An open letter from the CEO of Burger King Belgium asking for BK to be considered for a Michelin star. It's marketing, but not as we know it! #marketing #advertising #creative pic.twitter.com/m4nnydW2Ph — Go Motion Academy 🤳🏻 (@gomotionacademy) October 9, 2020

La Belgique demande à avoir des restaurants Burger King avec une étoile au guide Michelin !

Contre toute attente, ce n’est pas en France mais bien en Belgique que Burger King s’est permis de demander sa première étoile au guide Michelin. Ce guide prestigieux recense notamment les meilleurs restaurants et attribue à chacun d’eux une étoile qui est très convoitée par les professionnels du métier.

C’est ni plus ni moins le PDG de Burger King qui s’occupe de la Belgique et du Luxembourg, Kevin Derycke, qui a demandé à avoir une étoile Michelin pour les restaurants Burger King qui se trouvent sous sa responsabilité. Mais comment justifie-t-il sa demande auprès des décideurs du guide Michelin ?

Burger King thinks it deserves a Michelin star? pic.twitter.com/K3M6F5F6OE — WindyWyoming (@307WindyWyoming) October 1, 2020

Et bien dans la pétition qui a été publiée pour entrer dans le guide Michelin, Burger King annonce très fièrement que ses hamburgers sont tout d’abord délicieux (et notamment le fameux Whopper qui a d’ores et déjà fait ses preuves depuis plusieurs décennies dans le monde), et que même s’il ne propose pas de couteaux et de fourchettes en argent massif, les clients sont tout de même servis sur de beaux plateaux !

Avec une pétition qui a été publiée en ligne, Burger King Belgique a pu récolté près de 800 signatures en un temps record, mais cela sera-t-il suffisant pour avoir cette fameuse étoile dans le guide Michelin ? Rien n’en est moins sûr, mais en tout cas les gestionnaires du guide ont joué ma carte de l’humour et répondu au roi du Burger !

Comment le guide Michelin à réagit face à la demande de Burger King ?

Le Guide Michelin a testé notre Master Burger. Vous avez jusqu'au 11/01/2021 pour le goûter sans réservation, après cette date, on garantit rien… ⭐️ Publiée par Burger King Luxembourg sur Lundi 28 septembre 2020

On pourrait penser que la demande de Burger King aurait pu être tout simplement ignorée par le guide Michelin. En effet, la grande chaîne de fast-food a lancé cette pétition en ligne sur le ton de la plaisanterie et ne s’attendait certainement pas à avoir réellement une étoile dans ce guide. On sait également que Burger King est plutôt joueur et n’hésite pas à interpeller d’autres enseignes, comme cela a été le cas encore récemment avec Les Produits Laitiers : une histoire qui n’a pas bien réussi à Burger King sur les réseaux sociaux !

Mais concernant le guide Michelin, les responsables ont plutôt choisi de répondre avec beaucoup d’humour. En effet, et avec une photo qui le prouve sur le compte Facebook de Burger King, le guide Michelin a annoncé être venu goûter le tout nouveau hamburger de la chaîne de restaurant et a même publiquement annoncé qu’un verdict serait prochainement rendu le 11 janvier pour annoncer si Burger King entrerait dans le guide pour sa première étoile. Affaire à suivre, donc !