Burger King : ces anecdotes incroyables autour de la marque vont vous faire changer d’avis concernant cette chaîne de restauration !

D’où vient l’idée de Burger King ?

Certains se demandent forcément comment les créateurs de Burger King ont eu l’idée de monter cette grande chaîne de restaurants qui fait un carton aujourd’hui en France. On pourrait d’ailleurs se demander si McDonald’s a copié Burger King, à moins que cela ne soit pas l’inverse. Et bien aussi dingue que cela puisse paraître, James McLamore et David Edgerton, qui sont les deux fondateurs de Burger King, ont eu l’idée de créer un restaurant de fast-food après être rentré dans un McDonald’s en Californie ! On peut dire qu’en quelques sortes, grâce à McDonald’s, Burger King n’aurait peut être pas existé.

Quel était le premier nom de Burger King ?

Et bien contrairement à ce que l’on pourrait croire, le nom original de Burger King était légèrement différent à l’époque de sa création. Si en effet ce nom paraît assez commun, les fondateurs avaient eu l’idée d’un autre nom assez proche : Insta Burger King ! Vu d’aujourd’hui, on pourrait d’ailleurs penser que ce nom fait une grosse référence à Instagram, bien que cela n’ait rien à voir.

La guerre avec McDonald’s a commencé à cause de…

…devinez qui ? Burger King ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette guerre ne date clairement pas d’hier. En effet, c’est en 1981 que les premières hostilités ont débuté. Dans cette première publicité, on pouvait alors voir une petite fille qui hésitait entre Burger King et McDonald’s. Pour la petite anecdote, la jeune fille que l’on pouvait voir dans ce spot publicitaire que Sarah Michelle Gellar, qui sera plus tard la future Buffy contre les vampires !

Burger King et Quick, un match et une revanche !

Les plus jeunes ne s’en souviendront pas, mais par le passé Burger King était déjà bel et bien en France ! Malheureusement, dans les années 90, Burger King faisait alors face à deux concurrents de taille : le mastodonte McDonald’s, mais également un plus petit : Quick ! Et c’est en 1997 que Burger King a finalement tiré sa révérence : la chaîne de restauration de fast-food décidait alors de se retirer complètement du marché français. Quelques années plus tard, en 2012 plus exactement, c’est une revanche incroyable à laquelle nous avons tous pu assister.

En effet, comme vous devez probablement le savoir, Burger King a décidé cette année là de préparer son grand retour en France, et pour s’implanter plus facilement dans le pays, les créateurs du Whopper sont même allé jusqu’à racheter tous les restaurants Quick pour pouvoir tous les transformer en Burger King !

Le burger le plus cher de Burger King coûte 200€ !

Si la plupart des hamburgers vendus par Burger King ne coûtent que quelques euros généralement, l’enseigne a décidé de marquer le coup en 2008 en faisant une opération tout à fait exceptionnelle. En effet, c’est en 2008 qu’un des restaurants Burger King de Londres à décider de lancer un hamburger plutôt luxueux. Vendu à 200€, cet hamburger n’est disponible qu’une seule fois par mois et tous les bénéfices de ce sandwich spécial sont entièrement reversés à un organisme qui aide les plus jeunes enfants.

Burger King s’est associé à McDonald’s !

Contre toute attente et malgré la guerre entre les deux enseignes, Burger King et McDonald’s ont fait la paix pendant une journée ! En effet, lors de la journée de la paix du 21 septembre en 2015, Burger King avait décidé de proposer à McDonald’s de faire la paix avec une occasion exceptionnelle : créer un hamburger en commun ! Malheureusement, le McWhopper ne verra jamais le jour car McDonald’s a refusé l’offre…