La préparation de bonnes frites est loin d’être aussi difficile que vous le croyez. Vous avez surement l’habitude d’utiliser des frites industrielles qui sont souvent congelées comme de nombreux restaurants, mais avez-vous déjà essayez les frites maisons 100% naturelles avec de vraies pommes de terre ? Le gout des frites de vraies pommes de terre est incomparable avec les frites industrielles. Pour préparer de bonnes frites, vous aurez besoin d’un couteau aiguisé, une friteuse, quelques pommes de terres, une planche à découper et suivez les étapes suivantes :

Disposez des ingrédients nécessaires : il n’y a rien de plus simple que de préparer des frites, vous aurez seulement besoin de pommes de terre (06 pour cette recette), de l ’huile de friture et évidemment du sel ainsi que des épices selon votre choix (facultatif).

(06 pour cette recette), de l et évidemment du ainsi que des selon votre choix (facultatif). La préparation : commencez par éplucher les 06 pommes de terre (vous pouvez passez cette étape mais elle est préférable car les pommes de terres sont souvent sales), lavez-les, coupez-les en longueur pour donner la forme à vos frittes (pas besoin qu’elles soient parfaites).

La friture : prenez une friteuse, chauffez-y de l’huile jusqu’à ce qu’elle atteigne 200°c, préparez le plat dans le quel vous allez mettre vos frites après la cuisson (couvrez-le de papier absorbant pour extraire le maximum d’huile), mettez vos pommes de terres coupées dans la friteuse pendant environ 06 à 07 minutes jusqu’à ce qu’elles deviennent dorées et croustillantes (remuez le panier de cuisson et surveillez bien vos frites pour éviter qu’elles brûlent), placez-les dans le plat préparez auparavant, laissez-les reposer un moment, salez et servez-vous.

Conseils et avertissements

La préparation des frites ? Il n’y a vraiment rien de plus facile. C’est le plat de base que tout le monde doit savoir faire, mais il est vrai que vous pouvez rencontrer des complications. Pour éviter cela, on vous propose des conseils qui vous faciliteront la tache :

Éplucher les pommes de terre n’est pas obligatoire si c’est dernière sont propres, mais lavez-les bien avant de les couper.

Ne perdez pas de temps et profitez du temps de cuisson des frites pour préparer d’autres aliments .

. Vous pouvez assaisonner vos frites de la façon que vous voulez et vous pouvez même y ajouter des oignons émincés .

. Une grande quantité d’huile est préférable si vous voulez de bonnes frites.

L’huile de friture qui se trouve dans la friteuse est très chaude donc évitez de la toucher car sinon, elle vous causera de grave brûlures. Faites attention à bien laissez refroidir vos frites avant de les déguster.

Des frites frisées

Les frites sont un plat universel basique que tout le monde connaît, elles sont souvent utilisées pour la décoration des plats dans les restaurants et donc leur forme est un de leurs précieux atouts. Il est possible de façonner vos frites selon vos désirs, par exemple vous pouvez faire des frites frisées ! Pour se faire, choisissez des grosses pommes de terre de forme régulière et passez-les dans une trancheuse en spirale après les avoir épluchées et lavées, trempez-les dans de l’eau froide afin d’enlever l’excès d’amidon et faites-les frire dans une friteuse en deux fois si possible.