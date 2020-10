Bière : elle a des vertus méconnues sur votre organisme ! De quoi donner envie de commander un demi !

La bière est sans doute l’une des boissons alcoolisées préférées des français. Et il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts. Sucrée, amère, fruitée, légères ou fortes, la bière s’offre à vous sous diverses formes pour satisfaire au mieux vos papilles gustatives. Issue de la fermentation d’orge et de houblon, la bière est l’une des boissons les plus anciennes au monde. Et s’il est évident qu’il faut en consommer avec modération, sa composition possède des atouts méconnus, et pourtant bien réels qui pourront notamment faciliter votre sommeil ou lutter contre la présence de mauvais cholestérol dans votre organisme. On vous raconte tout!

Votre nouvel allié sommeil ?

Vous avez des difficultés à dormir ? Vous comptez chaque soir suffisamment de moutons pour permettre à la population entière de posséder une collection entière de pulls et chaussettes en laine ? Vous tournez en rond pendant des heures dans votre lit ? Et si la solution se trouvait dans un demi de bière ? Il existe évidemment de nombreux médicaments capables d’améliorer votre sommeil, mais vous préférerez peut-être vous tourner vers une solution plus naturelle.

Comme vu précédemment, la bière est obtenue notamment grâce à la fermentation de houblon. Or, selon certains chercheurs, ce dernier aurait de belles vertus pour favoriser votre sommeil puisqu’il contient de la lupuline, une substance dont les propriétés calmantes et anti-dépressives ont été démontrées. Il favoriserait par conséquent le sommeil, bien aidé par l’acide nicotinique et le lactoflavin, également contenus dans la bière, qui favorisent également l’endormissement. De quoi dormir comme un bébé !

La bière lutte contre les problèmes cardiovasculaires

Dans le corps humain se trouvent le bon et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme (on en trouve dans les poissons maigres et gras, dans le pain complet, les céréales complètes…). Le mauvais cholestérol, de son côté, est nocif. Sa présence en trop forte quantité dans l’organisme peut provoquer des arrêts cardiovasculaires. Il est donc indispensable de soigner son alimentation et de faire une activité physique.

Pour baisser le taux de mauvais cholestérol, sachez que l’éthanol contenu dans les boissons alcoolisées a un efficacité prouvée. De nombreuses études ont apporté la preuve qu’une consommation modérée d’alcool pouvait être bénéfique pour votre santé car elle permet d’augmenter la teneur du bon cholestérol dans le sang. De quoi accepter de reprendre un deuxième verre, mais pas plus !

Vos os vous diront merci

Si les produits laitiers sont nos amis pour la vie, notamment grâce au calcium qu’ils contiennent et qui est indispensable à la bonne formation des os, la bière est également un atout non négligeable. Cette boisson serait en effet bénéfique pour les os car riche en silicium et en phytoestrogènes. Ces derniers permettent d’accroître la croissance et le développement des tissus osseux, en plus de prévenir certaines maladies comme l’ostéoporose. Le silicium en particulier agit sur le calcium : il est mieux fixé et permet par conséquent une meilleure lutte contre la déminéralisation osseuse. Vous voulez un troisième verre ? Non, on avait dit pas plus de deux !

La bière ne fait pas grossir

Vous la connaissez cette idée reçue, celle du fameux ventre à bière. Et pourtant, c’est totalement faux. La bière ne contient en effet pas suffisamment de calories pour être seule à l’origine de la prise de poids des buveurs. Surtout que nous avons vu dans le point précédent qu’elle lutte contre le mauvais cholestérol, souvent lié à un physique en surpoids. Les études ont prouvé que boire 500ml de bière chaque jour (deux verres, donc) ne vient absolument pas modifier la corpulence des buveurs ! Sachez qu’un demi correspond à peu près à 100 kcal environ, tandis qu’un big mac de Mcdonald vous en offre 257. Ce sont donc les habitudes alimentaires qui doivent être pointées du doigt et non cette pauvre boisson qui n’avait rien demandé.

Alors on le sait, cela donne envie de boire des litres et des litres de bière. Mais sachez que ces vertus ne sont valables qu’avec une consommation modérée d’alcool ! Inutile donc d’en ingurgiter des verres et des verres, vous obtiendrez au mieux un mal de tête.