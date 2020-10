Arrêtez de gaspiller votre argent et faites des économies, ces 10 produits alimentaires magiques ne périment quasiment jamais !

C’est sans aucun nul doute la plus grande frayeur de certaines familles françaises à chaque repas : ne va-t-on pas tomber sur un ingrédient ou aliment acheté qui n’est pas périmé ? On ne peut qu’imaginer la difficulté pour les familles françaises les plus pauvres de devoir jeter des aliments périmés, alors même qu’ils les ont acheté parfois seulement quelques jours plus tôt. Certaines viandes sont par exemple réputées pour leur durée de conservation très courtes ! Heureusement, il existe au contraire quelques produits alimentaires qui se conservent très bien et qui au contraire ne peuvent presque pas périmer.

Le riz brun

Excellent comme une alternative pour remplacer des pâtes par exemple, le riz brun peut se conserver pendant une année entière dans certaines conditions. En effet, pour se faire il vous faudra conserver votre riz brun dans son emballage sans l’ouvrir. Cela lui permettra de conserver ses propriétés (notamment les antioxydants, les fibres, et la vitamine E), mais dans le cas où l’emballage est ouvert, le riz brun peut néanmoins se conserver pendant 6 mois !

L’huile d’olive

Une bouteille d’huile d’olive qui n’a jamais été ouverte et à température ambiante se garde pendant un an, et pendant 6 mois si la bouteille a été ouverte.

Les dattes

Si vous placez vos dattes dans un récipient hermétique, vous pourrez les conserver pendant de très nombreux mois, et jusqu’à un dans le réfrigérateur. Il faut dire que le fait d’être naturellement déshydraté et avec un apport riche en fibres, les dattes sont parfaites aussi bien pour des recettes sucrées ou salées.

Les amandes

Étant composées, d’acides gras mono-insaturés, les amandes sont une grande source de fibres mais aussi de vitamine E. D’ailleurs, selon le site Fruit and Veggies More Matters, les amandes peuvent se conserver pendant près d’un an quand elles sont conservées dans un frigo !

La graine de chia

La graine de chia peut elle aussi se garder pendant une année si elle est gardée pendant un an au frigo. Cette dernière, qui est composée de fibres et de calcium, peut par ailleurs vous faire baisser votre tension artérielle !

L’avoine

Dans un récipient qui n’a pas été ouvert et dans un endroit sec et froid, l’avoine contient des fibres, des vitamines, des protéines, et même des minéraux. C’est une céréale excellente qui peut se garder jusqu’à 4 mois.

Les haricots secs

A l’inverse des haricots que l’on achète en conserve, les haricots secs ne contiennent pas d’additifs et encore moins de conservateurs. Ils peuvent se garder pendant deux ans et sont excellents pour la santé, profitez-en !

La citrouille

Bien qu’étant un légume d’hiver, la citrouille qui contient une teneur importante en vitamine C peut se conserver dans un lieu sec et froid pendant 3 mois !

Le beurre de cacahuète

Avec son apport riche en protéine et en graisses mono-insaturées, le beurre de cacahuète n’est peut être pas très bon pour la santé car il fait grossir mais tout le monde en raffole ! Il peut se conserver pendant 9 mois dans une température ambiante quand le pot est fermé, et pendant 3 mois après avoir ouvert le pot si vous n’avez pas tout englouti avant !

Le quinoa

Avec 9 acides aminés qui sont essentiels, le quinoa est une protéine dite « complète« . Il peut ainsi se conserver pendant 4 mois dans votre habitation.