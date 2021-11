Will Smith : Le célèbre acteur américain fait de lourdes confessions sur sa relation avec son père, qu’il a failli tuer… « Je m’étais promis de venger ma mère » !

Quand il décide de se livrer, Will Smith le fait sans rien omettre ou presque. Alors qu’il vient de rédiger ses mémoires, l’acteur se confie sur ce jour où il aurait pu tuer facilement son père. Ce dernier était un homme alcoolique et violent, qui menait la vie dure à sa mère. Un traumatisme pour l’acteur qui a failli lui faire commettre l’irréparable…

Il s’en veut de n’avoir pas pu défendre sa mère à 9 ans !

Will Smith a écrit ses mémoires, et juste avec quelques extraits, on devine déjà que les fans vont se l’arracher. Parmi les sujets abordés, le célèbre acteur parle de son père Will Sr, qui est décédé il y a 5 ans environ. Il le décrit comme un homme violent et alcoolique, mais qui essayait quand même de tenir son rôle de père. C’est ainsi que malgré tout, Will Sr se montrait à tous les matchs récital ou pièces de théâtre de son fils.

De même, plus tard, quand il fallait aller aux premières des films de son fils devenu acteur, il s’efforçait toujours d’être sobre. Des mots qui en disent long sur la complexité de la personnalité de son père. Cependant, cela n’efface pas le traumatisme qu’il a fait subir à son fils depuis son enfance. Pour Will Smith, son père terrorisait sa famille. Le souvenir à la base de son traumatisme se situe lorsqu’il avait 9 ans :

« Quand j’avais 9 ans, j’ai vu mon père mettre un coup de poing sur le côté de la tête de ma mère, un coup tellement violent qu’elle s’est évanouie. Je l’ai vue cracher du sang. Ce moment dans cette chambre a probablement défini qui je suis, plus que n’importe quel autre moment de ma vie. Dans tout ce que j’ai fait depuis lors – les récompenses et les distinctions, les projecteurs et l’attention, les personnages et les rires – il y a eu une série d’excuses adressées à ma mère pour mon inaction ce jour-là. Pour l’avoir laissée tomber sur le moment. Pour ne pas avoir tenu tête à mon père. Pour avoir été un lâche. »… Touchant !

On se demande ce qu’un enfant de 9 ans pouvait bien faire contre un homme violent. Will Smith se pardonnera-t-il un jour ?

Cette occasion d’en finir avec son père qu’il a finalement laissé passer…

Ce souvenir particulièrement douloureux qui a semble t-il façonner le père de famille qu’est Will Smith aujourd’hui, il a réussi à y faire face plus tard. Cela est arrivé de manière inattendue et le pire a été frôlé. En effet, l’enfant de 9 ans qu’il été, s’est promis de rendre la monnaie de sa pièce à son père plus tard.

Finalement, il y a quelques années, il a trouvé une occasion en or où il aurait pu se venger. En effet, Will Sr a eu un cancer et en raison de son état, il devait se déplacer en chaise roulante. De ce fait, un jour où il le ramenait dans sa chambre, arrivé au niveau des escaliers, il dit avoir été envahi par les ténèbres. Il s’est alors souvenu de la promesse qu’il s’était fait gamin, de tuer son père quand il serait plus grand, moins mâche, pour venger sa mère.

Il s’est alors arrêté un instant : « … je savais que je pouvais le pousser et je savais aussi que je pourrais m’en sortir. Je suis Will Smith. Personne ne pourrait jamais croire que j’ai intentionnellement tué mon père… Je suis un des meilleurs acteurs au monde, mon appel au 911 aurait été digne d’un prix d’interprétation… » . Finalement, le mari de Jada Pinkett s’est ressaisi, se débarrassant de plusieurs années de douleurs, de rancœurs et de colère.

Pour finir, Will Smith a remercié Dieu, car pour lui, l’être humain est jugé pour ses actions, et pas « pour nos explosions intérieures provoquées par des traumatismes. »… un récit bouleversant qui fera couler des larmes aux plus sensibles.