Vianney et Mentissa : Le célèbre chanteur tient sa promesse envers la finaliste de The Voice… Il lui donne un coup de pouce pour booster sa carrière !

Vianney a fait part d’une belle nouvelle à ses abonnés, ce jeudi 30 septembre 2021 sur son compte Instagram. Cela concerne Mentissa, l’une de ses candidates à la dernière saison de l’émission The Voice. La jeune femme bénéficie maintenant d’un avantage important, grâce au célèbre chanteur…

Le coup de pouce de Vianney pour Mentissa

Vianney est décidément un bon coach, avec un grand cœur. Il a découvert Mentissa Aziza alors qu’il participait pour la 1ère fois à The Voice sur TF1. Avec ses côtés de grands artistes tels que Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent, c’était la 10e saison de The Voice. Au moment du passage à l’aveugle de Mentissa, les 4 jurés se sont retournés, mais la jeune femme a choisi le chanteur de ‘’Je m’en vais’’. Vianney a prouvé tout au long de l’aventure, qu’il méritait parfaitement sa place de coach, aidant ses candidats à aller le plus loin possible dans l’aventure.

Mentissa est parvenue jusqu’en finale, où elle a perdu contre la candidate de Florent Pagny, Marghe. Cependant, la jeune femme semblait pourtant heureuse à la fin, malgré la défaite. Il faut dire qu’elle était très bien soutenue par son coach Vianney, qui lui avait même écrit un titre, qu’elle a interprété. Pour le célèbre chanteur, c’était son cadeau pour la jeune femme, qui a su le transpercer avec sa voix. Intitulé Et bam !, Mentissa a peut être perdu la finale, mais elle a scotché le public et les téléspectateurs avec l’interprétation de son titre.

Ce jeudi 30 septembre 2021, Vianney vient de prouver que son cadeau n’était qu’un pas vers une future collaboration. Si certains ont pensé que le chanteur de 30 ans avait déjà oublié Mentissa, ce n’est pas du tout le cas. Sur son compte Instagram, il a révélé qu’il vient d’accueillir la jeune femme dans son label. Un gros coup de pouce pour la jeune artiste, qui peut se dire maintenant que sa carrière vient de démarrer véritablement. Tout porte à croire qu’elle sera brillante !

Une amitié est née

Après la publication de Vianney sur son compte Instagram, la principale concernée à juste commenté en remerciant le chanteur, auteur et compositeur. Quant aux fans de l’artiste, ils étaient ravis pour Mentissa, et aussi contents que Vianney ne l’ait pas oublié.

Il est sûr en tout cas que les 2 artistes ont gardé le contact depuis tout ces mois. En effet, Vianney et Mentissa semblent bien s’entendre. On se rappelle qu’il y a quelques semaines, au mois de mai, une photo publiée sur Instagram les montrait en train de se régaler de plats de Burger. Mentissa avait alors été invitée chez Vianney et sa femme. Notons que cette dernière, Catherine est une violoncelliste talentueuse, qui a d’ailleurs fait souvent partie de l’orchestre The Voice.

Une belle amitié semble maintenant être née entre Vianney et son ancienne candidate, désormais ensemble au sein du même label. On peut dire félicitation à Mentissa, et bonne chance pour la suite.