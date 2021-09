Vaimalama Chaves (Danse avec les stars) : La reine de beauté s’exprime sur sa participation à la 11e saison de l’émission !

On sait maintenant que Vaimalama Chaves fera partie des 13 candidats de Danse avec les stars pour cette saison. Alors que les hostilités vont bientôt commencer, l’ancienne Miss France parle de sa candidature sur les réseaux sociaux.

Beaucoup plus de candidats pour Danse avec les stars cette année

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vaimalama (@vaimalamachavesoff)

On pensait que les candidats de Danse avec les stars cette année seraient au nombre de 12 comme d’habitude. D’ailleurs, dans la première bande-annonce, ils n’étaient que 12. Cependant, pour une raison qui lui est propre, la production de l’émission a décidé d’intégrer une nouvelle candidate au défi. Il s’agit de la reine de beauté venue de Tahiti, Vaimalama Chaves. Celle-ci vient rejoindre Dita von Teese, Lââm, Jean-Baptiste Maunier, Bilal Hassani, la chanteuse Wejdene, Gérémy Crédeville, Lola Dubini, Michou, Lucie Lucas, Moussa, l’ancienne gloire de Koh-Lanta, Aurélie Pons et aussi Tayc’.

Notons que la venue de Vaimalama Chaves dans Danse avec les stars a été une véritable surprise pour tout le monde. Cependant, depuis quelques jours, alors que les répétitions ont déjà commencé, la jeune femme fait désormais partie de la bande. D’ailleurs, la bande annonce a été revue, et on la voit apparaître à un moment donné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vaimalama (@vaimalamachavesoff)

Pour le moment, le nombre de candidats dans l’émission Danse avec les stars est passé de 12 à 13. Cependant, ce n’est pas encore fini, car il se pourrait bien qu’il y ait d’autres participants qui viendront grossir les rangs. Pour le moment, rien n’est encore sûr. Aussi, tant que l’émission n’a pas commencé, tout peut arriver.

Les abonnés de Vaimalama Chaves la soutiennent

Toute contente de sa future participation à Danse avec la star, l’ancienne miss France n’a pas hésité à en parler avec ses abonnés. Ainsi, sur son compte Instagram ce samedi 11 septembre 2021, Vaimalama Chaves semblait émue lorsqu’elle a évoqué cette opportunité qui lui est offerte. Elle a donc posté un cliché d’elle où elle se trouvait dans une pièce qui se rapproche d’un lieu d’entraînement. En légende, la jeune femme a écrit ce qui ressemblait à un beau poème sur sa participation dans Danse avec les stars.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

Dès que cela a été confirmé, tout le monde a vite été mis au courant de la participation de la belle, à l’aventure Danse avec les stars. Aussi, ses fans se sont contentés, pour la majorité, de l’encourager pour son aventure. Pour certains, il n’y aura pas à hésiter, Vaimalama Chaves sera leur chouchoute cette année. Pour certains, ce sera seulement pour elle qu’ils regarderont l’émission. Des flots de belles paroles qui vont ragaillardir la reine de beauté pour son concours. Cependant, un mystère persiste depuis un moment.

En effet, on connaît le nom de tous les candidats et de leur danseur. Toutefois, on ne connaît pas celui de Vaimalama Chaves. Peut-être que dans les jours à venir, la production nous dévoilera son nom. Une chose est sûre, à l’instar de Bilal Hassani qui semble déjà être le favori de beaucoup de personnes, Vaimalama Chaves a également de nombreux fans. On attend le vendredi 17 septembre pour avoir plus d’informations.