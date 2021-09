Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna annonce une grande nouveauté au sujet de l’émission de C8 !

Il faut dire qu’il y a des modifications et des innovations à apporter à l’émission Touche pas à mon poste. C’est dans cette optique que Cyril Hanouna a fait une annonce le mardi 28 septembre dernier. La nouvelle porterait sur une potentielle possibilité d’animer une deuxième émission de plus dans la semaine. Il est fort probable que dans le cas échéant, la diffusion de cette dernière serait certainement le dimanche. Cet article vous en dit davantage à ce sujet.

Jean-Michel Maire : à l’horizon, la fin de son voyage sur TPMP

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Michel Maire 🔰 (@jeanmichelmaire)

Pas mal de choses ont été changées dans l’émission Touche pas à mon poste au cours des dernières semaines. Jean-Michel Maire se rend bientôt en Asie et a, à cet effet, annoncé son départ de l’émission. À Jordan Deluxe, il a confié le 22 septembre dernier qu’il n’a plus de contrat avec Touche pas à mon poste. Selon ses affirmations, il y aurait de plus en plus de monde et c’est pourquoi il ne fait plus l’émission.

Dans la soirée de la même journée, il a effectivement confirmé l’information dans Touche pas mon poste. Il annonce qu’il était à un mois et demi de fêter la soixantaine. Pour Jean-Michel, ce serait donc le bon moment pour céder sa place à d’autres personnes qui le méritent également. Évidemment, cela ne veut pas dire qu’il ne s’y sent pas, au contraire, il s’y est toujours senti comme chez lui.

Jean-Michel ajoute que ses enfants ont grandi et que c’est probablement le moment de partir. Ce sont là ses confidences, mais pour le moment, rien n’est encore sûr.

Une nouvelle importante pour Touche pas mon poste

Bientôt un #TPMP le dimanche ? @CyrilHanouna a une annonce à faire aux chroniqueurs ! — C8 (@C8TV) September 29, 2021

Ça y est ! Sur C8 le mardi 28 septembre 2021, Cyril Hanouna a fait une grande annonce dans Le 6 à 7. La production envisagerait la réalisation d’une émission supplémentaire de Touche pas à mon poste dans la semaine. Cependant, c’est un projet qui est toujours en cuisine, pour dire en cours d’étude au sein de l’équipe de l’émission.

Désormais, tout le monde le sait, en premier les chroniqueurs de l’émission à qui Cyril précise que ce serait le dimanche. Ce dernier a aussi confirmé l’information dans Le Before de Touche pas mon poste. L’idée d’un numéro supplémentaire de l’émission le dimanche n’est pas encore totalement décidée et fait toujours l’objet d’études.

Toutefois, les producteurs de TPMP ont accueilli la suggestion avec beaucoup d’enthousiasme.

Touche pas à mon poste !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Encore désigné par le sigle TPMP, Touche pas à mon poste répond au nom d’une émission française de télévision. Créée et présentée par Cyril Hanouna, puis produite par H20 Productions, l’émission est diffusée en direct sur C8. TPMP est en effet un talk-show dédié à des débats articulés autour de l’actualité de la télévision et des médias.

Sur le plateau, ces discussions sont menées par des chroniqueurs ainsi que des invités. Certaines séquences de divertissements font également partie de la diffusion de chaque émission. Pour finir, les numéros sont diffusés sur C8 au quotidien en avant-soirée.