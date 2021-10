Top Chef 2022 : Une photo du tournage de la nouvelle saison est dévoilée… Les internautes s’attaquent à Hélène Darroze et n’y vont pas de main morte !

Depuis quelques semaines, le tournage de la nouvelle saison de Top Chef a démarré. Les membres du jury ont donc décidé de partager les premières images sur Instagram. On peut y voir Hélène Darroze qui fait la grimace. Elle avait peut-être anticipé la réaction du public face à la présentation du nouveau jury…

Top Chef 2022 : un nouveau jury fait son arrivée dans l’émission

Pour la nouvelle saison de l’émission Top Chef, il y aura du changement. En effet, l’un des membres du jury a été remplacé. Il s’agit de Michel Sarran. L’homme qui était considéré comme la tête d’affiche de l’émission depuis plusieurs années, ne fera plus partie de l’aventure. Les raisons de cette décision de la production restent inconnues.

C’est Michel Sarran lui-même qui annonce son départ grâce à une publication sur Instagram. C’était le 31 août dernier. Il explique que la production a décidé de changer le jury. Il ignore pourquoi, et ne s’attendait pas du tout à ce renvoi. Il a simplement reçu la nouvelle par téléphone. Il semblait vraiment triste et déçu, ce qui lui a valu la sympathie de nombreux fans.

Quelques semaines plus tard, la vie a repris son cours. On nous a annoncé que le tournage de la prochaine saison de Top Chef avait démarré. Par la suite, des clichés ont été dévoilés. On peut y voir le nouveau jury au grand complet. Michel Sarran a été remplacé par Glenn Viel. Si les internautes n’ont rien à reprocher à ce dernier, ils expriment clairement leur déception quant au départ de leur jury préféré.

Le nouveau jury de Top Chef ne convient pas au public : Hélène Darroze est prise pour cible !

Suite à la publication du cliché du nouveau jury de Top Chef, les internautes ont exprimé leur mécontentement. En effet, ils étaient très nombreux à déplorer l’absence de Michel Sarran. A travers leurs commentaires, on pouvait voir une grande déception. Certains ont même annoncé que l’émission n’avait plus d’intérêt pour eux. Cette décision de la production pourrait bien lui coûter cher.

Quoi qu’il en soit, les dés sont lancés. Michel Sarran ne fera plus partie de l’aventure. Même si les internautes sont nombreux à réclamer son retour, il y a peu de chances que M6 revienne sur sa décision. Dans les commentaires, on peut voir aussi qu’Hélène Darroze n’est pas très appréciée par le public. Les internautes vont même jusqu’à demander son envoi de l’émission. Pour eux, c’est elle qui devait être remplacée. Tandis que certains critiquent sa « mauvaise foi », d’autres trouvent qu’elle manque d’authenticité.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils se sont déchaînés. La cheffe va-t-elle répondre à ces commentaires pour tenter de se défendre ? Une chose est certaine, pour l’heure, elle n’a pas la côte auprès du public. Espérons qu’avec la nouvelle saison de l’émission, elle pourra se faire un peu plus apprécier.