Top Chef 2022 : Entre les 2 célèbres chefs Philippe Etchebest et Glenn Viel, le torchon brûle… Reproches et tensions dans le nouveau jury de l’émission !

La prochaine saison de l’émission Top chef promet d’être explosive, mais pas dans le sens que l’on pense. Les changements de la production apportent des tensions entre les chefs. Cela semble concerner le chef Philippe Etchebest et le nouveau chef à avoir intégré l’aventure, Glenn Viel.

Des changements qui ne font pas l’unanimité

Ce vendredi 22 octobre 2022, on apprend que les choses ne vont pas si bien que ça pour la prochaine saison de Top Chef. En ce moment même, le tournage de la 13e saison de l’émission est en cours, et il y a des changements qui ont été pris en compte. En effet, les fans de l’émission ont appris il y a quelques mois, que le célèbre chef Michel Sarran ne serait plus de la partie.

Son départ de l’émission a surpris tout le monde et le principal intéressé également. Après 6 années à guider et encadrer des candidats, ce dernier a tout simplement été remercié sans vraiment une véritable raison. Nombreux ont été les fans de l’émission qui se sont indignés de cette décision.

Pour le remplacer, c’est un autre chef talentueux et célèbre qui a été appelé à rejoindre le concours. Il s’agit de Glenn Viel, que l’on a déjà vu intervenir dans la saison 12 de Top Chef. Étant donné le départ controversé de Michel Sarran, son remplaçant n’a pas vraiment fait l’unanimité. Au vu de la situation, qu’importe le chef, il aurait eu du mal à plaire d’entrée de jeu, puisque le public de Top Chef aimait beaucoup Michel Sarran.

La guerre est déclarée, des candidats balancent tout !

Glenn Viel devra donc faire ses preuves pour convaincre les internautes de l’émission Top Chef. Cependant, ils ne seront pas les seuls à convaincre, car avec ses collègues, tout n’est pas si rose. Cela concerne en particulier l’animateur d’Objectif Top Chef, Philippe Etchebest. Tout porte à croire que le meilleur ouvrier de France ayant du mal à digérer l’éviction de Michel, le fait sentir au nouveau venu.

Comme le révèle un magazine sorti ce 22 octobre 2022, la tension est à son comble pendant le tournage. Des candidats de l’émission auraient rapporté des faits et des propos qui se sont tenus dans les coulisses de l’émission Top Chef entre les 2 chefs. Ainsi, au beau milieu d’une épreuve, Philippe Etchebest aurait lancé à Glenn Viel qu’il n’est pas à la hauteur de Michel Sarran. Des propos qui n’ont certainement pas fait plaisir au principal intéressé.

De même, il semble que Philippe Etchebest n’hésite pas à tout faire pour essayer de déstabiliser son collègue, avec des punchlines et autres. En conséquence, il y a des tensions sur le plateau de tournage. Aussi, on apprend que les 2 chefs évitent de se croiser dans les couloirs. Quant aux piques que lui lance Philippe Etchebest, Glenn Viel n’apprécie pas comme on s’en doute. Pour lui, l’animateur de Cauchemar en cuisine se prend pour le patron de Top Chef. Espérons que tout se passe bien malgré tout.