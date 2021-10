The Voice All-Stars : Le groupe Néo surpris et déçu que son coach Mika ne l’ait pas défendu comme il le faut lors des cross battles !

Samedi 2 octobre 2021, se tenait le 1er numéro des cross battles de l’émission présentée par Nikos Aliagas, The Voice All-Stars. Désigné pour un duel contre Demi-Mondaine, le groupe Néo est éliminé. Cependant, il déplore la réaction de Mika, leur coach.

C’est les cross battles !

L’émission The Voice a toujours cartonné depuis ses débuts, et pour célébrer les 10 ans du télé-crochet, il y a actuellement The Voice : All-Stars. Cela a commencé depuis le 11 septembre 2021, et d’anciens candidats s’affrontent dans l’émission depuis, pour le plus grand plaisir des fans, qui les redécouvrent. La période des auditions est terminée, et les cross battles ont commencé avec un niveau très haut pour les candidats, bien décidés à continuer l’aventure.

Le principe des cross battles est assez simple. Chacun à leur tour, les coachs sont désignés pour défier un collègue. Les candidats qu’ils sélectionnent doivent alors s’affronter en chantant à tour de rôle, et c’est le public qui choisit le vainqueur. L’autre candidat est alors éliminé du jeu.

Ils ont été nombreux à répondre présents pour participer à The Voice : All-Stars. Parmi le lot, il y a eu un seul groupe composé de 3 jeunes hommes qui est venu à cette étape. Il s’agit du groupe Néo, qui comporte 2 anciens de The Voice, qui ont fait partie pour l’un de l’équipe de Pascal Obispo, et pour l’autre, de celle de Marc Lavoine. Respectivement, ils se prénomment Xam Hurricane (finaliste saison 7), et Michael Bucquet, parvenu au K.O dans la saison 9.

Concernant Mathis Gardel, le 3e membre du groupe, il est inconnu de The Voice. Groupe formé par Pascal Obispo, il a su passer les auditions à l’aveugle, et a choisi Mika. Cependant, le groupe a perdu face à une Demi-Mondaine plus électrique que jamais. Cette dernière est dans l’équipe de Zazie.

Une erreur dans le choix du coach ?

Le groupe Néo existe depuis 2019, et a donc été créé par l’intermédiaire de Pascal Obispo. Au lendemain de leur élimination du télécrochet The Voice : All-Stars, les 3 jeunes ont donné une interview dans laquelle ils sont revenus sur ce qui s’est passé. Ils en sont venus à remettre en cause leur choix de coach. Pour Mathis Gardel qui n’a jamais participé au concours, il ne connaissait aucun des 3 coachs qui se sont retournés. Ce dernier, finalement, aurait préféré un autre.

D’après Xam Hurricane, le fait qu’il y ait Pascal Obispo à distance, n’a peut être pas plu à Mika. Toutefois, ils sont tous les 3 persuadés que leur coach dans l’émission n’a pas aidé lors de leur battles. Mika ne les aura pas défendu comme devrait le faire un coach. Au contraire, sa réaction aurait même surpris le groupe. Il faut dire que Mika avait beaucoup complimenté l’adversaire du groupe, Demi-Mondaine.

Finalement, on apprend que depuis la fin du tournage de The Voice, le groupe Néo a changé, puisque Michael Bucquet n’en fait plus partie. En attendant, la candidate de Zazie toujours magnifiquement habillée, poursuit l’aventure The Voice : All-Stars.