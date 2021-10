The Voice All Stars : Jenifer n’a plus qu’une seule protégée encore en lice pour remporter la victoire… Déçue, elle répond sans langue de bois à ses détracteurs !

La demi-finale de l’émission The Voice All Stars arrive à grands pas. Parmi les candidats encore en lice, le jury Jenifer n’en a qu’une seule. Il s’agit de la jeune Amalya. Pour l’encourager, la star de 38 ans fait une publication sur Instagram. Elle partage ce samedi 16 octobre, un cliché avec une légende qui s’adresse directement à ses détracteurs.

Jenifer, un membre incontournable du jury de The Voice All Stars

Depuis le début de l’émission The Voice All Stars, plusieurs célébrités ont eu la chance de faire partie du jury. Parmi elles, on retrouve Jenifer. C’est un membre incontournable du jury de cette émission. Elle en fait partie depuis 2012, et représente l’un des meilleurs coachs capables d’accompagner les candidats.

Son ascension dans le monde du showbiz commence lorsqu’elle gagne la première saison de la Star Academy. Elle arrive ensuite à se créer une véritable carrière et devient une célébrité. Aujourd’hui âgée de 38 ans, elle prend très au sérieux son rôle dans l’émission The Voice. Elle est toujours à l’écoute de ses protégés, pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Malheureusement, cette année, elle n’a pas connu un grand succès. En effet, peu de temps avant les épreuves de la demi-finale, Jenifer perd quasiment toute son équipe. Il ne lui reste désormais que la jeune Amalya, qui devra faire de son mieux pour tenter de remporter la victoire.

Jenifer répond à ses détracteurs et s’exprime sans détour

Ce samedi 16 octobre 2021, Jenifer a décidé d’encourager sa protégée. Elle publie donc un cliché sur son compte Instagram, et identifie la jeune Amalya. Elle profite aussi de l’occasion pour répondre à toutes les personnes qui la critiquent. Elle fait savoir que si certains la trouvent trop impliquée dans l’émission, c’est tout simplement parce qu’elle ne cache pas ses émotions. Elle finit en incitant les uns et les autres à voter pour sa protégée afin de lui assurer une place en finale.

Il faut dire qu’en réalité, Jenifer ne s’attendait certainement pas à perdre toute son équipe à ce stade de l’aventure. Elle se confie d’ailleurs à ce sujet lors d’une interview. Elle avoue avoir manqué de stratégie. C’est donc en grande partie ce qui a provoqué cette fâcheuse situation. D’après elle, cette saison de The Voice est vraiment spéciale.

Jenifer pense aussi que la tournure des évènements n’est pas due qu’à son manque de stratégie. D’après son analyse, le public de cette année était assez spécial. Les spectateurs étaient là par intermittence, et surtout, il y avait plus de femmes que d’hommes. Ce facteur aurait donc influencé les votes. Dès le départ, les candidats de sexe masculin avaient plus de chance. Du moins c’est ce que pense la coach d’Amalya. Espérons que dans la suite de l’aventure elle aura plus de chance. Qui sait, Amalya pourrait remporter la victoire et faire honneur à toute l’équipe de Jenifer !