The Voice All Star : 2/3 des candidats éliminés, Amalya toujours en lice, petit résumé du télé crochet qui a eu du succès pour la demi-finale !

Ils étaient 15 candidats au début de cette demi-finale de The Voice All Star, ce samedi 16 octobre 2021. Cependant, il n’en restait plus que 6 à la fin, qui ont été choisis par les téléspectateurs. Que s’est-il donc passé ? On fait le point !

C’est la demi-finale !

View this post on Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

En direct comme toujours, les téléspectateurs de TF1 ont pu observer les 15 candidats alors en lice, tout donner pour passer cette étape. Dans l’équipe de Zazie, il y avait Demi Mondaine, Gjon’s Tears et Will. Chez Jenifer, il y avait seulement Amalya, et chez Mika, on pouvait voir Victoria, Terence James, Paul et Anthony Touma. Florent Pagny avait dans son équipe, Anne Sila, Manon, Dominique Magloire et MB14. Pour finir, Patrick Fiori avait 3 candidats, Flo Malley, Antoine et Louis Delort.

Pour cette demi-finale de The Voice All Star, TF1 a encore apporté des changements, semblant vouloir tamiser tout ce beau monde. Ainsi, les prestations se sont déroulées en 5 poules, où candidats s’affrontent à tour de rôle. Parmi les 3 performances, le public est appelé à en choisir un. A la fin, des 5 poules, il y a 5 gagnants, et l’occasion est donnée au public, de sauver encore une personne parmi les 10 éliminées. Cela se fait dans un 2e tour de vote, portant à la fin, le nombre des candidats ayant réussi ce tour à 6.

Dénouement de la soirée

View this post on Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

Pour la 1ère poule, Louis Delort, Talent de Patrick Fiori, a chanté La bombe humaine du groupe Telephone. Il a affronté un talent de Florent Pagny MB14, qui a chanté Stairway to heaven de Led Zeppelin, dans une version rap, agrémentée de chant lyrique. La 3e personne était Paul, le talent de Mika, qui a opté pour une chanson douce, Another Love de Tom Odell. Finalement, c’est le candidat de Florent Pagny, MB14, qui a été choisi par le public.

Dans la 2e poule, l’unique candidate de Jenifer Amalya, a choisi de chanter sur Earth song, de Michael Jackson. Un pari gagnant pour la jeune femme, qui a offert au public, une prestation sensationnelle. Opposée à Dominique Magloire, qui est une candidate de Florent Pagny, celle-ci a chanté I’m kissing you de Des’ree, un hommage à son père. Victoria Adamo est enfin parvenue à la demi-finale, et a interprété Je l’aime à mourir version Francis Cabrel et Shakira. De magnifiques prestations à chaque fois, mais c’est Amalya qui a su toucher le plus les internautes.

Flo Malley, Talent de Patrick Fiori, était dans la 3e poule, et il a donné de la voix sur Le Reste de Clara Luciani. Il a affronté le talent de Florent Pagny, Anne Sila qui a chanté Je te promets de Johnny Hallyday. Gjon’s Tears, talent de Zazie, était le 3e, et il a chanté Sur un prélude de Bach de Maurane. Finalement, c’est Anne Sila qui gagne cette manche. Anthony Touma, Talent de Mika, a interprété Dirty Diana de Michael Jackson. En raison d’un problème, il a dû recommencer sa prestation. Face à lui, Demi Mondaine, talent de Zazie, et Manon, talent de Florent Pagny. La 1ère a chanté Mon dieu d’Edith Piaf et l’ancienne Kid, Je viens du Sud. Manon est sortie gagnante de cette poule.

Dans la dernière poule, il y avait Terence James, talent de Mika, qui a chanté I Will Always Love You de Whitney Houston. Antoine, Talent de Florent Pagny et Will de chez Zazie l’ont affronté. Le 1er a chanté Happier Than Ever de Billie Eilish, et le second, With A Little Help From My Friends version Joe Cocker. Le gagnant fût Terence James. A la fin, parmi les 10 éliminés, le public a décidé de sauver Louis Delort, Talent de Patrick Fiori.