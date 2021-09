Sylvie Vartan fait des révélations au sujet de sa relation avec Johnny Hallyday… « C’était le feu, la passion » !

Sylvie Vartan a accordé une interview hier mercredi 29 septembre 2021 à Télé-Loisirs. Lors de celle-ci, elle a fait des confidences au sujet de sa relation avec Johnny Hallyday. Ce qu’on peut en retenir, c’est qu’il y avait un rapport très vif qui les unissait. D’ailleurs, sans déviation, Sylvie affirme : « C’était le feu, la passion ». Lisez cet article si vous souhaitez en savoir plus !

Sylvie Vartan offre l’astuce pour une longévité d’un ménage !

Sylvie Vartan ne célèbre pas qu’un seul anniversaire, mais plusieurs. On peut citer ses soixante ans de carrière et ses soixante-dix-sept d’âge personnel. Il y a également la sortie, le vendredi 1er octobre prochain, de son cinquième album intitulé Merci pour le regard, etc. Comme si cela ne suffisait pas, elle célèbre également quarante années d’amour avec son époux Tony Scotti.

Sylvie confie qu’elle n’avait jamais pensé possible le fait de passer quarante années avec quelqu’un quand elle a rencontré son homme. C’était les mots de la célèbre dame lors de son entretien avec Télé-Loisirs. Elle en a profité pour dévoiler le secret de la longévité de son ménage.

Selon elle, la première chose est qu’il ne faut pas forcer l’amour, mais tout laisser se dérouler naturellement. Ensuite, elle souligne qu’il est important de se trouver quelqu’un avec qui on a beaucoup de choses en commun. Enfin, il faut à l’entame la passion, cette flamme qui attise la longévité, cette vitalité qui pousse à faire n’importe quoi.

D’après les expériences de Sylvie Vartan, c’est là le feu qui fait place à une douce chaleur et une durabilité de bien-être.

Cette forte expérience, la chanteuse ne l’a pas vécue qu’avec Tony Scotti. Sylvie avant de croiser le chemin du producteur américain avait aussi partagé une intense histoire avec le chanteur français Johnny Hallyday. Ce dernier la faisait vibrer et elle en a encore des souvenirs à ce jour. Sylvie affirme d’ailleurs que c’était le feu et la passion avec lui, sans tourner autour du pot. Cependant, ce feu n’a pas suffi pour provoquer une ‘’chaleur confortable’’.

Toutefois, le chanteur de rock et la chanteuse sont restés très proches malgré le fait que cela n’ait pas pu fonctionner. Elle affirme d’ailleurs qu’ils sont toujours restés complices toutes ces années après la rupture de leur relation. Par ailleurs, on ne peut pas attribuer une complicité à la relation entre Sylvie Vartan et Laeticia Hallyday.

D’ailleurs, ce serait probablement la raison pour laquelle Sylvie n’avait pas répondu présente à l’hommage offert par la veuve Hallyday. Elle déclare qu’elle n’avait aucune connaissance de cet évènement et que cela ne l’intéressait pas le moins du monde. Toutefois, au nom de sa proximité avec Johnny de son vivant, elle fait une nuance. Sylvie affirme qu’il était appréciable que les gens se rappellent Johnny et pensent à lui.

C’est toujours un regret d’avoir perdu un illustre personnage comme Johnny Hallyday.