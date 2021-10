Sylvie Tellier s’offre un repos mérité : Elle part en week-end avec ses enfants, mais doit d’abord faire face à un léger contretemps !

Ce week-end, Sylvie Tellier a décidé de s’offrir un moment de détente. Pour cela, l’ex Miss France organise une petite escapade avec ses enfants. Malheureusement, ils manquent leur train et doivent patienter à la gare. L’attente n’a pas été trop pénible, puisqu’ils ont eu l’occasion de déguster une pizza sur place.

Sylvie Tellier et ses enfants manquent le train pour Pessac

Organiser un séjour avec des enfants est loin d’être une mission facile. L’ancienne Miss France Sylvie Tellier a pu s’en rendre compte ce week-end. En effet, elle avait décidé d’emmener sa petite troupe à Pessac quelques jours. Le départ était prévu pour le vendredi 1er octobre. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. La petite famille manque le train et se retrouve bloquée à la gare. C’est sur son compte Instagram que Sylvie Tellier partage la nouvelle avec ses abonnés. Elle explique qu’avec ses enfants, ils dégustent une pizza en attendant le train suivant.

Heureusement, très vite, tout s’arrange pour le mieux. L’ancienne Miss France arrive à Pessac en Gironde en compagnie de ses enfants. Elle poste une photo sur Instagram, sur laquelle on peut les voir partager un bon moment. A ses côtés, sa fille Margaux de 7 ans, et Roméo le petit dernier. Ils profitent d’une balade au zoo, l’occasion pour eux de se connecter à la nature. Sur la photo, on peut voir la reine de beauté vêtue de manière très sobre. Elle porte un jean, un haut blanc et des baskets.

Sylvie Tellier semble avoir trouvé son âme sœur

Margaux et Roméo sont les deux enfants nés de l’idylle entre Sylvie Tellier et Laurent son compagnon. Le couple vit une belle histoire d’amour et semble très heureux. Ils ont d’ailleurs officialisé leur union lorsqu’ils se sont dits oui il y a 4 ans. Leur mariage a eu lieu le 14 juillet 2017, sur l’île de Porquerolles. Laurent est un homme assez discret, dont la presse ne sait presque rien. Ce que l’on sait par contre, c’est qu’il comble son épouse à tous les points de vue. Elle l’a avouée elle-même lors d’une interview donnée à Gala.

D’après ses dires, Laurent lui a permis de reprendre goût à la vie, d’apprendre à profiter des petits plaisirs. Ils ont aussi en commun leur grande sensibilité, car ils ont tous les deux fondu en larmes à l’annonce de l’arrivée de Margaux. Il faut noter que cette dernière n’est pas l’aînée de la miss France 2002. En effet, Sylvie Tellier avait déjà eu un enfant, le petit Oscar qui a aujourd’hui 11 ans. Il est né de sa relation avec Camille Le Maux.

Par ailleurs, il se pourrait bien que bientôt elle donne naissance à un quatrième enfant. La reine de beauté n’a encore rien confirmé. Toutefois, il semblerait que ce soit une éventualité. Elle avoue qu’en réalité, tout dépend des souhaits de son époux. Alors même si elle est aujourd’hui âgée de 43 ans, elle n’exclut pas cette possibilité pour le moment.