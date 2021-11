Simon Castaldi inquiet pour Luna Skye : Le candidat de téléréalité alerte sur l’état de santé de son amie hospitalisée à l’étranger, en raison d’une infection du sang… « C’est très grave ce qui se passe » !

Luna Skye a disparu des réseaux sociaux, inquiétant ses fans. Après une de ses amies qui a donné des nouvelles il y a quelques jours, c’est au tour de Simon Castaldi d’aborder le sujet pour alerter la toile. Apparemment, la jeune femme serait mal en point aux USA où elle est hospitalisée…

Luna Skye au plus mal

Il y a quelques semaines, Luna Skye a informé sa communauté sur Instagram que la chirurgie esthétique qu’elle a faite au niveau des fesses, avait mal tourné. Cela a entraîné une infection du sang très grave. Elle avait révélé que le staphylocoque qui la faisait souffrir, résistait aux antibiotiques. De plus, Luna Skye avait révélé que 10 à 30% des personnes à qui cela arrivait, mourraient. L’ex de Paga en a profité pour sensibiliser ses abonnés en matière de chirurgie esthétique, expliquant que cela pouvait très mal finir.

Peu après cela, la jeune femme semblait aller mieux, mais elle a rechuté, et s’est encore retrouvée aux urgences. Depuis tout ce temps, ses abonnés n’ont plus eu de ses nouvelles, et ont commencé à s’inquiéter. Finalement, une amie de Luna Skye, Marion Rose, a bien voulu leur donner des nouvelles de la candidate des Marseillais ce mercredi 10 novembre 2021. On apprend alors que Luna Skye, après avoir eu de la température, s’est rendue à l’hôpital, où elle s’est évanouie. Actuellement, la Marseillaise qui souffre d’une septicémie, attend une date pour son opération. D’après Marion Rose, elle serait très faible.

Simon Castaldi interpelle et apporte son soutien

La dernière annonce de l’état de santé de Luna Skye a inquiété Simon Castaldi, qui a décidé de réagir sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que le fils du chroniqueur Benjamin Castaldi s’est emparé de son compte Instagram pour faire une story. Il a d’abord adressé tout son soutien à Luna Skye, avant d’interpeller ses abonnés sur la gravité de ce qui se passe.

Le petit ami d’Adixia n’a pas voulu donner des détails, stipulant que ce n’était pas à lui de le faire. Cependant, il insiste sur le fait que ce qui arrive à Luna Skye n’ait pas été suffisamment pris au sérieux. De plus, il trouve qu’il n’y a pas assez de soutien de la part de la famille télévisuelle de la jeune fille envers elle. Il espère d’ailleurs que cela se fasse en interne, même si personne ne le montre sur les réseaux sociaux.

Ce qui semble tenir à cœur à Simon Castaldi, c’est que les gens comprennent que ce qui arrive à son amie est très grave comme maladie. De plus, il a souligné que Luna Skye n’est pas en France, mais plutôt aux USA. D’après lui, ce ne sont pas les mêmes soins qui sont appliqués. En effet, la jeune femme réside actuellement aux Etats-Unis, mais elle ne peut être rapatriée au vue de son état de santé actuel. On espère qu’il y aura bientôt des nouvelles plus rassurantes…