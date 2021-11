Simon Castaldi : Conduit à l’hôpital après s’être gravement blessé, le candidat des Marseillais donne des nouvelles et dévoile sa blessure !

Admis à l’hôpital le 2 novembre 2021, Simon Castaldi s’était blessé de façon assez grave à la main. Au lendemain des faits, il décide de montrer le résultat de sa main blessée à ses abonnés…

Qu’est-il arrivé à Simon Castaldi ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simon Castaldi (@simoncastaldi)

Depuis plusieurs mois maintenant, Simon Castaldi est devenu un membre des stars de la téléréalité. Il a commencé par Les princes et princesses de l’amour, et maintenant, les téléspectateurs regardent ses aventures dans Les Marseillais. D’ailleurs, ses colères ont fait le tour de la toile à un moment donné. Ce mardi 2 novembre 2021, le jeune a vécu un petit accident, qu’il a partagé sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, le fils de Benjamin Castaldi a posté une photo prise de l’intérieur d’un camion de pompiers.

En légende, il a simplement écrit “urgences”, de quoi inquiéter ses fans sur les réseaux sociaux. Finalement, le chéri d’Adixia a donné de ses nouvelles après quelques heures, en postant une photo de sa main. Celle-ci était entourée d’un gros bandage, ce qui n’avait rien de rassurant. C’est sur son story Instagram qu’il a finalement expliqué la petite mésaventure qui lui est arrivée le jour même.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simon Castaldi (@simoncastaldi)

Puisque Simon Castaldi est désormais un influenceur, il doit souvent ouvrir des colis dont il faut faire la promotion. Alors qu’il s’était muni d’un couteau, le jeune homme pendant l’opération, a été maladroit et s’est planté l’outil dans la main. Une blessure située exactement entre le pouce et l’index comme il l’a précisé plus tard. Le frère d’Enzo a confié que le sang a commencé à gicler lorsque c’est arrivé, et qu’il s’est cru dans un film d’horreur. Apparemment présente lors des faits, sa petite amie se trouvait derrière lui, et les abonnés ont pu la voir grimacer alors qu’il racontait ce qui lui est arrivé plus tôt.

Simon Castaldi dévoile sa blessure

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simon Castaldi (@simoncastaldi)

Mercredi 3 novembre 2021, au lendemain du petit accident qu’il a eu, Simon Castaldi a donné des nouvelles à ses fans. Le jeune homme a montré sa main révélant qu’il a refusé les points de suture, et qu’il préfère les straps. Du coup, sa main était toute enturbannée.

Le fils de Benjamin Castaldi a donc fait un petit séjour aux urgences pour soigner la vilaine blessure, et est bel et bien de retour chez lui le mardi 2 novembre. Il conclut en affirmant à ses abonnés qu’il y avait eu “Plus de peur que de mal”, avant de se reposer. Le lendemain, c’est sans bandage qu’il a dévoilé sa main dans une photo sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simon Castaldi (@simoncastaldi)

En légende de son cliché, Simon Castaldi a indiqué que c’était ce à quoi sa blessure ressemble 24h plus tard. On pouvait en effet voir la plaie mise à nue, d’où l’on devine une profonde blessure parfaitement visible. Néanmoins, elle semble en bonne voie pour cicatriser. A voir la plaie bien propre, on peut en effet dire qu’il n’y a pas à s’inquiéter. Les fans de Simon Castaldi peuvent maintenant être rassurés.