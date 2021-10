Prince Harry : L’hospitalisation de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, aurait fait paniquer l’époux de Meghan Markle !

Personne n’est immortelle, pas même la reine Elizabeth II. Il semble que le prince Harry vient d’en prendre conscience, ce qui le ferait paniquer. Apprendre que la santé de sa grand-mère chérie n’est pas au beau fixe, inquiète le père d’Archie et Lilibet, lui qui se trouve à des milliers de kilomètres de l’Angleterre…

L’inquiétude pour la reine grandit

🇬🇧🚨 ALERTE INFO I La Reine #Elisabeth II a passé la nuit à l’hôpital, a annoncé #Buckingham Palace. (AFP) #RoyaumeUni pic.twitter.com/qG0Wwe3OPM — Conflits France (@ConflitsFrance) October 21, 2021

Pourtant, Buckingham Palace fait tout pour rassurer tout le monde, à coups de communiqués. Cependant, les fans de la famille royale ne passent pas à côté des nombreux indices qui leur font douter de la bonne santé de la reine. Il faut dire que ces derniers temps, cela s’accumule, et commence par faire beaucoup.

Déjà pour sa première sortie officielle, la grand-mère des princes Harry et William s’était munie d’une canne, ce qui avait interpellé tout le monde. Puis, on apprend que le sacro-saint verre de Martini du soir de la monarque, lui a été interdit. Le voyage en Irlande du Nord n’a pu être tenu non plus, et surtout, la reine a dû faire un séjour à l’hôpital privé Edward VII, il y a une semaine environ.

Imaginez elle est morte mais Buckingham Palace attend plusieurs jours avant de l’annoncer https://t.co/911lClhwGf — γάτα (@TAnticlerical) October 26, 2021

Il est vrai que cela n’a duré qu’une nuit et qu’elle est rentrée chez elle au château de Windsor, mais sa participation à la COP 26 a été annulée. A 95 ans, l’état de santé de la reine d’Angleterre inquiète beaucoup, et son petit-fils Harry n’est pas en reste.

Le prince panique, les internautes l’enjoignant d’aller voir sa grand-mère

C’est par l’intermédiaire des réseaux sociaux que certains internautes se sont permis d’interpeller le prince Harry, en lui ordonnant d’aller rendre visite à sa grand-mère. D’ailleurs, ce dernier n’est pas indifférent à ce qui arrive à sa chère Granny. Des sources rapportent même que le mari de Meghan Markle est en panique, et prend régulièrement des nouvelles de la reine.

Celui-ci se trouve actuellement à Montecito, à environ 8 000 kilomètres de l’Angleterre, et se sent impuissant face à la situation. Alors qu’il avait quitté le pays il y a plus d’un an avec son épouse, le prince Harry n’a pas pu faire ses adieux à son grand-père Philip décédé il y a quelques mois. Selon la source, il ne pourra pas se le pardonner si la même chose se produisait avec sa grand-mère.

Il semble aussi que le prince Harry espère pouvoir revenir avant Noël, pour que la reine puisse voir enfin son arrière petite fille Lilibet, et son frère Archie. En attendant, la reine est lucide, et avec les membres de la famille présents, la succession au trône se prépare. La source révèle que la monarque a enfin compris qu’elle doit ralentir la cadence, et surtout, qu’elle ne sera pas toujours là.

Néanmoins, elle va continuer à travailler, sauf qu’elle prend aussi le temps de passer la main à son fils le prince Charles, et aussi au prince William, son petit-fils. La reine les prépare déjà à sa succession, ce qui n’arrivera pas de sitôt on l’espère, car ce sera à son dernier souffle…