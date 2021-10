Philippe Etchebest : Le chef se souvient de son 1er rendez-vous amoureux avec sa femme, qui s’est passé au McDonald’s !

L’animateur de Cauchemar en cuisine était sur le plateau de C à Vous ce mardi 26 octobre 2021, en compagnie d’Anne-Elisabeth Lemoine et de ses chroniqueurs. Philippe Etchebest est en pleine promotion pour son nouveau livre, et une anecdote a particulièrement attiré l’attention. Une idée de comment il s’y prend pour séduire ?

La vie bien remplie de Philippe Etchebest

Ce n’est pas un hasard si Philippe Etchebest apparaît à la télévision dans plusieurs émissions culinaires. Il faut dire que le talentueux chef cuisinier a une riche carrière, qui a pris son envol lorsqu’il est devenu chef au Château Grand Barrail. C’était à Saint-Emilion, et pendant 5 années de suite, il a remporté le titre de Meilleur ouvrier de France !

Finalement, le chef prend la décision d’ouvrir son propre restaurant en Gironde, et à partir de 2011, il est repéré par le groupe M6. L’ancien rugbyman débarque alors sur les écrans avec son émission à succès Cauchemar en Cuisine. Le but est d’aider des restaurateurs qui ont des problèmes à remonter la pente. Quelque temps après, une petite sœur de l’émission est née, avec Cauchemar à l’hôtel. Ici, ce sont des hôteliers qui ont besoin d’aide urgemment. Ces dernières années, et même en ce moment, les concours Objectifs Top Chef et Top Chef sont en cours ou en tournage.

Philippe Etchebest est donc un homme très occupé, mais il trouve quand même un peu de temps pour sa famille. Depuis 25 ans, il est marié à Dominique, et le couple à adopté en 2005, un garçon au Mexique, prénommé Oscar-Louis. Philippe Etchebest et son épouse travaillent ensemble, et le chef ne manque pas de rendre hommage à sa dulcinée quand l’occasion se présente. Ce fût le cas lors de la journée internationale des droits des femmes. D’ailleurs, on sait maintenant son secret pour la séduire…

La recette de Philippe Etchebest pour séduire sa tendre épouse

Ce mardi 26 octobre, le mari de Dominique était dans C à Vous pour parler de son dernier livre intitulé : Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor. Fouineuse, l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine est revenue sur le 1er rendez-vous de Philippe Etchebest avec son épouse. Elle a confié avoir cherché dans le livre, un plat pour séduire, et n’a rien trouvé. Ce qui ne l’a pas étonné outre mesure.

Cependant, l’animatrice a été choquée par un fait : « « … Mais je suis tombée de l’armoire en apprenant que vous aviez emmené votre épouse au McDonald’s ! » ». Philippe Etchebest a apporté des précisions à cette information. Le chef affirme : « Rectifions si vous me le permettez. J’ai donné rendez-vous à mon épouse au McDonald’s. On a bu un café, on n’a pas déjeuné, mais c’était notre point de rendez-vous. »

Si le chef a réussi à faire fondre le cœur de sa dulcinée, son cadeau y était pour quelque chose. En effet, il lui a offert un bouquet de roses en chocolat, qu’il avait réalisé lui-même. La meilleure amie de sa belle lui avait soufflé qu’elle adore le chocolat. Pari gagné pour le chef, puisque leur histoire dure depuis 25 années maintenant.