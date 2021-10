Philippe Etchebest : Accomplissement d’un nouveau projet dans la vie du célèbre chef… Les internautes sont ravis pour lui !

Le célèbre chef Philippe Etchebest s’apprête à vivre une nouvelle réussite. Ce mardi 12 octobre 2021, il annonce à ses fans une très grande nouvelle. C’est une révélation qui semble les enchanter. Ils sont d’ailleurs très heureux et impatients de découvrir le nouveau chef-d’œuvre du roi des fourneaux.

Philippe Etchebest : le juré de Top chef a plusieurs cordes à son arc !

Le grand chef Philippe Etchebest est connu avant tout pour son rôle dans l’émission Top Chef. Toutefois, ceux qui le suivent savent que l’homme porte en réalité de nombreuses casquettes. En effet, le célèbre chef enchaîne les projets et les réalisations dans différents domaines. Pour le compte de ce début de rentrée, il a déjà entamé le tournage de la nouvelle saison de Top Chef.

Philippe Etchebest est aussi présent à l’antenne d’Objectif Top Chef. Il est toujours à la recherche du candidat idéal qui sera digne de rejoindre sa brigade. En attendant, il ne délaisse pas pour autant ses autres activités. Il faut savoir que le célèbre chef de 54 ans ne gère pas uniquement des émissions de télé. Il a aussi un restaurant dont il s’occupe à plein temps. Il est appelé Le Quatrième Mur. C’est d’ailleurs entre les murs de ce restaurant que le chef filme régulièrement des recettes qu’il publie sur internet.

Ajouté à tout ceci, Philippe Etchebest trouve aussi du temps à consacrer à la musique. L’homme s’avère être un véritable passionné de musique, et un as de la batterie. Il lui arrive même de monter sur scène lorsqu’il en a l’occasion, pendant les festivals et autres évènements. Alors qu’on se demande s’il y a encore des domaines dans lesquels il n’excelle pas, le mari de Dominique démontre une fois de plus qu’il est un véritable couteau suisse.

Infatigable, il s’est lancé un nouveau défi récemment. Il a décidé de sortir un livre rédigé par ses soins. Il est intitulé Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor. La nouvelle de la sortie du livre fut annoncée sur Instagram ce mardi 12 octobre. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a suscité une grande joie chez les internautes.

Philippe Etchebest présente son nouveau livre

C’est grâce à un post sur Instagram que Philippe Etchebest fait savoir à ses fans qu’il vient de sortir un livre de cuisine. Le livre se compose de 100 recettes parfaitement détaillées, qui vous permettront de cuisiner comme des chefs. Visiblement, de nombreuses personnes en ont déjà commandé quelques exemplaires. On peut voir en effet sur Instagram, une vidéo sur laquelle le célèbre chef s’apprête à rédiger plusieurs dédicaces.

Le livre sera disponible dès aujourd’hui 13 octobre, chez les libraires ou sur le site du chef. Les internautes ont clairement démontré leur enthousiasme à l’annonce de la nouvelle. Ils sont impatients de pouvoir découvrir les secrets du roi des fourneaux. Vous pouvez donc commander le livre sans plus attendre, pour cuisiner comme un chef et redécouvrir le plaisir des plats gastronomiques faits maison.