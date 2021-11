Patrick Fiori : Le célèbre chanteur annonce une mauvaise nouvelle à ses fans à Lille… Des membres de son équipe atteints du Covid-19 !

Succession de mauvaises nouvelles pour Patrick Fiori et ses nombreux fans de Lille. Ce mercredi 10 novembre 2021 sur son compte Instagram, il n’avait d’autres choix que de leur annoncer une annulation encore une fois. Une décision pas facile, due à des problèmes de santé.

Sa voix fait des siennes

Les fans de Patrick Fiori s’en souviennent encore, il y a environ 2 semaines, il a dû annuler un concert. En effet, c’était peu après la finale de la saison All-Stars de The Voice, où le chanteur a été sollicité pour être le 5e coach. C’est sur les réseaux sociaux que désespéré, il s’est exprimé, à travers une vidéo. Patrick Fiori a ainsi expliqué à ses abonnés, les larmes aux yeux, que le concert prévu ce jour le lendemain à Lille devrait être annulé. En effet, il avait des problèmes avec sa voix, et même dans la vidéo, on peinait à la reconnaître.

Le célèbre chanteur s’est dit vraiment désolé de la situation, se sentant vraiment mal pour ceux qui ont fait le déplacement. Certains ont même dû prendre des chambres d’hôtel pour pouvoir assister au concert à Lille. Patrick Fiori a quand même affirmé que ce ne sera pas une annulation définitive, la tournée sera simplement reportée. Ne pouvant pas du tout chanter, il a préféré faire une vidéo, afin que ses fans comprennent d’eux-mêmes ce qui lui arrive.

Le Covid-19 se mêle à la danse

Sensibles à la détresse de leur chanteur préféré, les fans de Patrick Fiori ont été très nombreux à lui envoyer de gentils messages, lui souhaitant de vite guérir. En commentaire de la vidéo de l’artiste, certains ont répondu en évoquant leur douleur de voir leur idole dans un état pareil. Ils ont été nombreux à lui souhaiter bon courage, le sommant de se reposer tranquillement afin de retrouver sa forme optimale.

Alors qu’il semblait que l’artiste va mieux depuis la dernière fois, une autre terrible nouvelle vient de mettre le moral de ses fans au plus bas. Le coach de The Voice Kids devrait normalement se rendre dans la capitale du Nord pour des concerts, mais ces derniers ont également été annulés. C’est ce mercredi 10 novembre 2021, que cette mauvaise nouvelle a été annoncée par Patrick Fiori.

Que pourrait-il bien se passer pour qu’en si peu de temps, il soit obligé d’annuler un concert de plus ? La faute au Covid-19, comme l’artiste l’a expliqué sur son compte Instagram. Il a révélé que le respect strict des mesures barrières depuis qu’ils ont entamé la journée, n’a pas empêché 2 membres de l’équipe de production d’être positifs au coronavirus. Patrick Fiori a affirmé que toutes les précautions ont été prises par les équipes, qu’il s’agisse de la production, de l’accueil ou du côté artistique.

Malgré tout, 2 cas de Covid-19 ont été détectés, ils sont donc obligés de reporter encore une fois, les 2 représentations qu’ils devraient faire à Lille. Décidément, que se passe-t-il avec ces concerts à Lille !?