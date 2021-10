Paris Saint Germain : L’un des joueurs a été dépouillé par une prostituée… Son identité est désormais connue !

Au soir de ce mardi 26 octobre 2021, un joueur du Paris Saint-Germain a été volé alors qu’il était au Bois de Boulogne dans sa voiture. Si on ne savait pas vraiment de qui il était question, le voile vient d’être levé, et c’est un taulier du vestiaire qui a subi cette mésaventure. Nous parlons du milieu de terrain du Club, Ander Herrera !

Un travesti ou une prostituée ?

Certains fans se demandent ce qui se passe avec les joueurs de Ligue 1 en ce moment. Il y a 3 jours, c’est le milieu de terrain Valentin Rongier qui a eu des problèmes, pendant le match contre le PSG, lors du clasico. Des cambrioleurs ont choisi ce moment pour pénétrer le domicile du jeune homme et le voler. A ce jour, le montant du forfait n’a pas été dévoilé.

Mardi 26 octobre 2021, c’est un joueur du Paris Saint-Germain qui s’est fait dépouiller, alors qu’il traversait le bois de Boulogne en voiture. Cela s’est passé dans l’ouest parisien, et d’après les renseignements qui ont été dévoilés, alors que le joueur s’était arrêté à un feu tricolore, une personne se serait introduite dans la voiture à l’insu du joueur. Il y a encore quelques heures, les différents médias qui relaient l’information donnent différentes versions. Pour certains, il s’agirait d’un travesti, et pour d’autres, d’une prostituée.

Quoiqu’il en soit, la personne est entrée dans l’habitacle à l’insu du propriétaire, et serait ressortie en emportant le portefeuille du joueur contenant 200 dollars. Son téléphone portable a également été volé cette nuit. Ces derniers étaient posés sur le tableau de bord, d’où la facilité de l’intruse pour les lui dérober. Au fil des heures, les informations se précisent et il semble qu’il s’agirait bel et bien d’une prostituée. Elle aurait demandé au joueur de la déposer à un endroit précis, en échange de ses biens qu’elle avait pris.

Cela doit encore être confirmé, mais un média relate, que si le joueur a obtempéré, c’est en raison de ce que détenait la personne, et ça ressemblerait à une arme. Jusqu’à présent, l’identité du joueur en question était restée cachée, mais maintenant, on sait de qui il est question.

L’identité du footballeur concerné

Finalement, l’identité du footballeur qui vient de vivre cette mésaventure, n’est autre que Ander Herrera. Il s’agit du milieu de terrain espagnol, qui est au Paris Saint-Germain depuis plus de 2 années maintenant. On apprend aussi que le jeune homme a déposé une plainte pour vol.

A 32 ans, Ander Herrera peut être considéré comme un titulaire régulier, même s’il ne fait pas partie des têtes d’affiche du Club. On le voit souvent jouer aux côtés de Neymar ou Messi. Lorsque les faits se sont produits, le joueur a contacté la police qui est intervenue hier aux environs de 20h. On attend encore plus d’éclaircissements sur cette affaire qui est déjà entre les mains des autorités policières. Quant au joueur Ander Herrera, il n’a encore rien dit par rapport à cette histoire.