Ophélie Meunier maman 2.0 : La journaliste accueille pour la 2e fois un bébé… Le prénom de sa petite fille dévoilée !

Magnifique journée pour la journaliste de M6 Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne. En effet, la jeune femme vient de donner naissance à leur 2e enfant en ce 14 octobre 2021. Alors qu’ils avaient décidé de ne pas connaître le sexe du bébé jusqu’à la fin, ils découvrent heureux, une petite fille qui répond au doux prénom de Valentine.

La famille d’Ophélie Meunier s’agrandit

Dans la famille d’Ophélie Meunier et de son époux Mathieu Vergne, tous les 14 octobre seront désormais célébrés. Normal, c’est en ce jeudi que leur petite fille est venue agrandir la famille, qui passe de 3 à 4 désormais. Rappelons qu’il y a de cela 2 ans, le couple avait accueilli Joseph, leur 1er enfant né en juin 2019. Cette fois, ils accueillent une petite princesse prénommée Valentine. Pesant 3,4 kg pour 50cm, le bébé et sa maman se portent bien.

Concernant les parents, il faut savoir qu’en 2018, le couple s’est marié civilement à Paris. Notons que le mari de la présentatrice de Zone Interdite, sur M6, était déjà père avant d’être avec Ophélie Meunier. En effet, Mathieu Vergne, Producteur de 43 ans, était déjà papa de 2 garçons. Cela lui fait donc 4 enfants, à savoir 3 garçons et une fille.

Quand bébé chamboule tout !

C’est au début du 2e trimestre de cette année 2021, qu’Ophélie Meunier s’est confiée sur sa 2e grossesse. En effet, assez active sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait confié a ses abonnés qu’elle était enceinte d’un peu plus de 3 mois. Cependant, elle a fait le choix avec son mari de ne pas connaître le sexe du bébé avant sa naissance. Par ailleurs, il faut dire qu’un magazine people avait déjà révélé la nouvelle. Malgré tout, la jeune femme continuait à apparaître à la télévision, jusqu’à ce que son ventre ne soit plus discret.

Les téléspectateurs les plus aveugles ont donc fini par se rendre compte de son joli baby bump à l’antenne. Sur ses réseaux sociaux également, Ophélie Meunier n’avait plus de raisons de se cacher. C’est ainsi qu’elle a pu se confier librement à ses abonnés sur les chamboulements que son état lui cause.

Déjà, sa rentrée 2021 n’a pas été comme d’habitude. L’épouse de Mathieu Vergne avait révélé sur son compte Instagram qu’à la fin du mois d’août, elle allait commencer ses congés de maternité. Comme prévu, Ophélie Meunier part donc en congé, et c’est Florence De Soultrait qui la remplace pour le moment, aux commandes de Zone Interdite.

Notons que le couple est resté fidèle à leur choix de ne pas connaître le sexe du bébé, ce qui n’était pas le cas pour la 1ère grossesse. D’ailleurs, alors qu’Ophélie Meunier participait à l’émission Tous en cuisine de Cyril Lignac avec son ventre bien arrondi, elle a confirmé ne rien savoir. Cependant, le célèbre chef semblait persuadé que ce serait un garçon. Eh bien jolie surprise pour tout le monde, Valentine lui a prouvé que non.