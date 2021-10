Obsèques d’Étienne Mougeotte : Plusieurs personnalités à l’instar de PPDA, Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault présentes pour rendre un dernier hommage !

Le mercredi 13 octobre dernier se tenaient les obsèques d’Étienne Mougeotte. Dans le cadre de ce dernier adieu au vice-président du groupe TF1, plusieurs personnalités n’ont pas manqué à l’appel. Des stars légendaires de la première chaîne se sont manifestées pour ce dernier au revoir. Les obsèques de l’ancien directeur d’antenne de la chaîne ont vu des personnalités comme Jean-Pierre Foucault et même Nicolas Sarkozy libérer leurs agendas. On vous en dit plus dans la suite.

Une icône est partie

Immense tristesse d’apprendre la mort d’Etienne Mougeotte. Avec Patrick le Lay, il a fait TF1. Enorme professionnel de la télé, journaliste dans l’âme, passionné par la vie… Avec tous les autres, je lui dois tout. 🙏🏻 #EtienneMougeotte pic.twitter.com/LCyj43GX2z — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) October 7, 2021

Le 7 octobre dernier, Étienne Mougeotte a rendu l’âme du haut de ses 81 ans. L’homme était atteint depuis quelques mois d’un cancer des amygdales. C’est sur Europe 1 que la disparition de celui qui a incarné la Une sur plusieurs années a été annoncée par sa famille.

D’ailleurs, la chaîne l’a connu en tant que rédacteur en chef. Il a également été le directeur de l’information sur Europe 1 entre 1974 et 1981. Avec plus de cinquante ans de carrière dans ses bagages, Étienne Mougeotte n’est pas n’importe qui.

Il s’agit en effet d’une des figures emblématiques du journalisme et surtout de la télévision. Fils de cheminot charentais, il avait d’abord songé à un parcours politique avant de se tourner vers le journalisme, sa vocation profonde. C’est sur les bancs de Sciences Po et au sein des rangs de l’UNEF que l’homme découvrira son vrai chemin.

Aujourd’hui l’audiovisuel français perd un géant, TF1 un membre de sa famille. Merci pour tout Etienne Mougeotte. pic.twitter.com/jg74V2VYHn — TF1 (@TF1) October 7, 2021

Les vingt années passées à la direction de la Une resteront gravées dans les cœurs de tous. Au tournant de la privatisation de TF1, Étienne Mougeotte fut une figure phare des programmes de la chaîne de 1987 à 2007. Aux côtés de Patrick Le Lay, son PDG décédé en mars 2020, il formait l’une des paires les plus réussies de la télévision française. Aussi, la contribution du journaliste pour hisser TF1 au sommet de la chaîne de télévision d’Europe a été énorme. Des millions de Français ont pu avoir accès à des programmes incroyables.

Ils étaient tous là

Claire Chazal, PPDA, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Foucault… au dernier adieu à Etienne Mougeotte https://t.co/NVDwNejwiN pic.twitter.com/lcVnq8qPNN — Paris Match (@ParisMatch) October 13, 2021

Pour lui dire adieu, on comprend donc la présence de plusieurs personnalités qui ont participé aux heures de gloire de la chaîne. Comme le soulignait le carnet du Figaro en début de semaine, la cérémonie religieuse se déroulait le 13 octobre dernier.

Elles étaient nombreuses, ces personnalités présentes à l’église Saint-François-Xavier au sein du 7e arrondissement parisien. Parmi ces dernières, on pouvait retrouver d’autres figures iconiques de la première chaîne ayant marqué et qui marquent toujours son ascension.

Patrick Poivre d’Arvor, Jean-Pierre Foucault, Evelyne Dhéliat, tout comme Claire Chazal, Nikos Aliagas se sont croisés au cours de la cérémonie. D’autres journalistes très célèbres dans le secteur médiatique français ont été également aperçus. Ainsi, Emmanuel Chain et Jean-Pierre Elkabbach étaient bien là. Enfin, l’ancien président Nicolas Sarkozy s’est aussi rendu disponible pour marquer ce deuil par sa présence.

Voilà bien du beau monde de personnalités ayant décidé d’escorter Étienne Mougeotte dans le dernier voyage qu’il mène. Une chose est certaine, c’est que l’homme restera gravé dans beaucoup de cœurs… RIP Etienne !