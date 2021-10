Objectif Top Chef : Un jeune candidat qui n’a pas froid aux yeux, met KO le grand Chef Philippe Etchebest… Ce dernier décide de se venger !

Philippe Etchebest a récemment fait la connaissance d’un nouveau candidat. Il s’agit de Pascal, un participant vraiment talentueux, mais pas uniquement. Il est aussi téméraire, puisqu’il s’est imposé dès son arrivée. Une chose est sûre, Philippe Etchebest ne risque pas de l’oublier !

Philippe Etchebest rencontre un candidat à la fois motivé et talentueux

Pour l’heure, Philippe Etchebest continue ses recherches pour trouver le candidat idéal. Il reçoit donc de nombreux talents dans son émission, Objectif Top Chef. Ce lundi 18 octobre 2021, il rencontre un candidat unique en son genre. Il s’agit de Pascal, une véritable perle rare. C’est un jeune homme âgé de 20 ans seulement, mais qui a déjà fait ses preuves. Il se trouve en effet que Pascal a été élu meilleur apprenti de France 2020.

Le candidat qui semble plein de confiance et d’ambitions, n’hésite pas à se confier sur ses projets. Son souhait est de remporter d’abord Objectif Top Chef. Par la suite, il essayera de gagner cette saison de Top Chef. Enfin, son objectif ultime, c’est de devenir avant ses 30 ans, le meilleur ouvrier de France. C’est donc remonté à bloc que Pascal se présente face à Philippe Etchebest.

Le grand chef et juré de l’émission Top Chef lui demande son prénom pour commencer. Dès cet instant Pascal se fait remarquer, car il donne son titre. Il se présente comme le meilleur apprenti de France 2020. C’est une réponse qui surprend le mari de Dominique. Il en fait d’ailleurs une plaisanterie pour se taquiner lui-même.

« Oh pu****, le mec il enquille ! Pam ! Je suis le meilleur apprenti de France 2020. Je te la mets dans la gueule ! Prends une droite ! Allez relève-toi, je vais t’en mettre une autre ».

La vengeance de Philippe Etchebest en direct dans Objectif Top Chef

Le moins qu’on puisse dire sur Pascal, c’est qu’il a de la répartie. Il en a tellement, qu’il a mis KO Philippe Etchebest dès son arrivée. Le chef décide alors de ne pas se laisser faire et de prendre sa revanche. Il le dit d’ailleurs sans détour au candidat. Puisqu’il lui a mis un peu le genou à terre avec ses propos crus, il va devoir l’affronter dans un défi. Les deux hommes vont donc s’affronter dans un combat des titans. Ce sera le meilleur apprenti de France contre le meilleur ouvrier de France.

L’épreuve était simple. Il fallait couper des herbes le plus rapidement possible et de manière régulière. Comme on pouvait s’y attendre, Philippe Etchebest remporte la victoire. Toutefois, il faut bien avouer qu’il a eu chaud. Pascal s’est très bien défendu lors de l’épreuve, et aurait très bien pu battre le grand chef. Comme il l’a lui-même avoué, il était à deux doigts de se taper la honte. Seulement, son expérience lui a permis de prendre le dessus.

Le jury de Top Chef était agréablement surpris par les performances de son candidat. Il était aussi ravi de constater que son plat était une vraie réussite. C’était donc un sans-faute pour Pascal dans Objectif Top Chef en ce début de semaine.