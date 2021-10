N’oubliez pas les paroles : Nagui est-il une personne sympa en vrai ? La maestro Caroline fait des révélations !

L’émission passe sur France 2 depuis des années, au point de devenir culte. C’est à la manière de son animateur Nagui, qui est aujourd’hui, l’un des animateurs phares de la chaîne. Les téléspectateurs ont l’habitude de voir un Nagui plutôt bienveillant dans l’émission. Cependant, la question se pose parfois de savoir pour lui comme pour d’autres animateurs d’ailleurs, s’il est pareil hors plateau. L’une des maestro nous donne la réponse.

Une personne sympa mais avec son caractère ?

Taratata, The Artist, Tout le monde veut prendre sa place ou encore N’oubliez pas les paroles, Nagui a présenté et présente encore plusieurs émissions télé et même de radio. L’animateur est connu pour avoir l’air avenant à chaque fois, toujours le sourire aux lèvres. Il semble avoir le truc pour mettre ses candidats à leur aise, et les fou-rires ne sont pas rares sur ses plateaux.

Cependant, comme pour presque toutes les personnes de la télévision, la question revient toujours de savoir s’ils sont pareils à l’écran que dans la vraie vie. Concernant Nagui, les téléspectateurs ont bien remarqué au fil des années, qu’il est bien souriant et avenant, tant que rien ne touche à ce qu’il défend, ou à ses valeurs. En effet, le mari de Mélanie Page n’a pas sa langue dans sa poche, et n’est pas connu pour dire le contraire de ce qu’il pense.

Notons qu’en raison de cette attitude, des téléspectateurs l’ont déjà dézingué plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Il lui est reproché d’être trop moralisateur parfois, ou de se placer comme juge de la personne en face. Qu’importe, cela n’empêche pas l’animateur de s’exprimer à chaque fois que la personne en face de lui, dit un truc qui ne lui convient pas. Alors comment est Nagui hors antenne ? La Maestro Caroline en dévoile plus…

Plus qu’un animateur, un coach !

Caroline est actuellement la maestro qui cartonne en ce moment dans N’oubliez pas les paroles. Interviewée par un média, la jeune femme a confié que le rythme des tournages pouvait être fatiguant. D’après elle, c’est la première de la journée ainsi que l’avant-dernière, qui peuvent être bien stressantes. La fatigue se fait aussi ressentir, et parfois, ce qui amène les candidats à bafouiller parfois.

Dans cette épreuve, Caroline a révélé que Nagui était toujours là pour remonter le moral de tout le monde. Elle trouve en tout cas, de l’aide auprès de l’animateur qui la conseille lui disant de souffler quand vient le temps de la pub. D’après Caroline, le mari de Mélanie Page sent quand elle n’a plus beaucoup d’énergie vers la fin, lui apportant du soutien.

D’après la maestro, l’animateur serait comme un coach pour les candidats. Celui qui les ramène à la raison lorsqu’une fois l’objectif fixé atteint, les candidats commencent peut-être à être démotivés. La jeune femme avoue cependant qu’il est plus compliqué de le voir en dehors de l’émission, mais il est quand même présent pour tous. Elle affirme aussi avoir une bonne relation avec Nagui, qui selon elle : « est très bienveillant, très sympa. On a bien rigolé ». Conclusion, Nagui est bel et bien le même, sur le plateau qu’en dehors.