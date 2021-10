N’oubliez pas les paroles : La question de la Maestro Caroline déstabilise Nagui « Vous êtes dispo ? » !

Les malentendus, cela arrive et ce n’est pas Nagui qui dira le contraire. Cette fois, les téléspectateurs ont dû se moquer de l’animateur devant leur écran, après sa réaction face à Caroline. La Maestro a posé une petite question à Nagui qui l’a quelque peu perturbée…

Une Maestro avec une belle voix… c’est rare !

Elle se prénomme donc Caroline, l’actuelle Maestro de l’émission N’oubliez pas les paroles. Cela fait un bout de temps qu’elle fait son petit bout de chemin dans le programme présenté par Nagui, et elle a déjà une belle cagnotte à son actif. Aussi, on peut dire qu’autant le présentateur que les téléspectateurs sont bien contents, car la jeune femme possède une voix agréable. Ce qui n’est pas toujours le cas dans l’émission, où l’essentiel est de se rappeler des paroles.

Les perçages de tympans sont donc assez fréquents dans N’oubliez pas les paroles. Cependant, il faut noter que l’actuelle maestro Caroline chante déjà. A défaut d’être une chanteuse confirmée, la jeune femme enregistre des covers, qu’elle partage sur les réseaux sociaux. Un fait qu’elle a révélé ce jeudi 30 septembre 2021 sur France 2.

Néanmoins, il est clair que la jeune femme pourra obtenir plus de visibilité dans N’oubliez pas les paroles que sur ses réseaux sociaux. En ce moment, elle multiplie les victoires, et sa cagnotte est déjà à 119 000 euros. Fan de massages et de balnéothérapie, on aurait pu penser que la jeune femme utilisera une partie de sa cagnotte pour se faire plaisir. Cependant, Caroline a révélé qu’elle préfère profiter du petit séjour en thalassothérapie, que l’émission offre. Pour le gagner il faut rester maestro un certain nombre de temps.

Histoire de bien comprendre : le chat ou la thalasso ?

Maintenant que le petit séjour Thalasso est confirmé, on sait que la maestro n’envisage pas de partir toute seule. En effet, Caroline est en couple avec Thomas depuis un bon moment maintenant, et c’est donc avec son amoureux qu’elle compte profiter de ce petit séjour détente. Alors que le sujet est évoqué dans l’enregistrement de ce jeudi 30 septembre 2021, Nagui a été quelque peu déstabilisé.

Puisque Caroline et son chéri possèdent un chat, l’animateur du jeu lui a demandé le sort qui était réservé à l’animal, lorsque le couple serait absent pour leur thalasso. Joueuse, Caroline lui a demandé en le regardant : « Vous êtes dispo ? ». Après quelques secondes de silence et un air soupçonneux, le mari de Mélanie Page lui a demandé si c’était pour aller en thalasso, ou pour garder le chat. Ce à quoi la chérie de Thomas s’est empressée de répondre qu’elle parlait du chat, apparemment gênée.

Une séquence assez drôle comme il en arrive souvent dans N’oubliez pas les paroles. Finalement, l’émission a pu se poursuivre dans la bonne humeur et en chanson pour tout le plateau. En attendant, la Maestro continue son aventure, demeurant jusque-là invaincue. Aucun des 2 candidats qui sont passés en ce jeudi, n’a pu la détrôner.