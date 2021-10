Nolwenn Leroy : Elle se fait prendre en photo avec un célèbre groupe de rock… Les jaloux n’ont qu’à bien se tenir !

Nolwenn Leroy publie sur Instagram une photo qui pourrait bien faire des envieux. Elle est en compagnie de Soprano, avec qui elle partage une belle amitié. Le duo se retrouve ce 8 octobre dans les coulisses de l’émission Taratata de France 2. C’est à cette occasion qu’ils ont pu prendre la pose avec le groupe Coldplay.

Nolwenn Leroy et Soprano posent avec leurs idoles du groupe Coldplay !

View this post on Instagram Une publication partagée par Nolwenn Leroy (@nolwennleroyofficiel)

Nolwenn Leroy et Soprano semblent de plus en plus complices. Le courant passe très bien entre les deux amis, aussi bien sur scène qu’en dehors des caméras. D’ailleurs le vendredi 08 octobre, ils ont partagé un moment inoubliable. Ils étaient tous deux les invités de Nagui sur le plateau de Taratata. C’est ainsi qu’ils ont pu rencontrer leurs idoles, les membres du groupe Coldplay.

En effet, Nolwenn Leroy et Soprano partagent un intérêt commun pour ce groupe de rock. Ils en sont même complètement fans. C’est donc sans surprise qu’ils décident de prendre une photo pour immortaliser ce moment. Ils ont pris la pose aux côtés du célèbre Chris Martin, et des autres membres du groupe. La photo a ensuite été publiée sur le compte Instagram de Nolwenn le jour même.

Nolwenn Leroy retrouve la joie de vivre après une période d’angoisse liée au covid-19

Les mois écoulés ont été très éprouvants pour de nombreuses personnes. La peur de se faire contaminer a même poussé certains à se couper du monde. Nolwenn Leroy n’est pas arrivée à cet extrême, mais la chanteuse a quand même eu des moments d’angoisse. En effet, en mars 2021, elle participait au spectacle des Restos du cœur avec Soprano. C’est à cette occasion qu’elle parle de son inquiétude par rapport au covid.

View this post on Instagram Une publication partagée par Nolwenn Leroy (@nolwennleroyofficiel)

Elle avoue qu’en raison de la crise sanitaire, elle a failli manquer le concert annuel des Enfoirés. Elle s’est posée de nombreuses questions, mais a finalement mis ses angoisses de côté. Elle précise que faire Les Enfoirés cette année-là était une véritable nécessité. Elle ne pouvait donc pas se défiler, malgré toutes ses craintes.

Quelques mois plus tard, Nolwenn semble complètement débarrassée de ses angoisses. Bien que la menace soit toujours présente, elle est plus sereine face à la situation. C’est ce qui explique son grand retour sur la scène. Elle revient plus en forme que jamais, afin de nous faire profiter de sa douce voix.

View this post on Instagram Une publication partagée par Nolwenn Leroy (@nolwennleroyofficiel)

Le premier titre qu’elle offre à ses fans, c’est Brésil. C’est une chanson écrite et composée par Benjamin Biolay. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit du grand gagnant du concours les Victoires de la Musique 2021. On peut donc écouter sur les ondes, ce morceau interprété par Nolwenn.

Ainsi, après une longue crise sanitaire qui a failli changer la face du monde, tout semble revenir à la normale. Les concerts et les spectacles ont déjà repris. Cela signifie que les artistes comme Nolwenn Leroy pourront à nouveau offrir de belles prestations à leurs fans.