Nehuda : La star de téléréalité, après avoir annoncé sa grossesse, révèle être séparée du père de son futur enfant !

C’est au soir du lundi 8 novembre 2021, que Nehuda a annoncé une bonne nouvelle à ses fans, plutôt surpris, sur les réseaux sociaux. Elle attend un heureux évènement,…mais de qui ? Silence radio de la belle artiste, qui face à l’insistance de ses fans, leur a révélé aujourd’hui, quelle sera une mère célibataire.

Un 2e enfant pour la star de Téléréalité

Il y a quelques années, Nehuda a rencontré celui qui sera le père de sa petite fille Laïa dans une émission de téléréalité sur NRJ12. Après une relation des plus tumultueuses, Nehuda et Ricardo ont fini par se séparer. Il faut dire que leur relation amoureuse n’a pas été des plus simples. Les anciens amants se sont plusieurs fois séparés puis réconciliés. Il y a même eu à un moment donné, des accusations de violence.

D’une manière ou d’une autre, cela semblait bel et bien fini, jusqu’à ce lundi 8 novembre 2021, où les fans de Nehuda ont commencé à douter de ce fait. La jeune femme s’est en effet, emparée des réseaux sociaux pour annoncer une joyeuse nouvelle à sa communauté. Alors que la petite Laïa a 4 ans, sa maman attend un autre enfant.

Depuis le moment de l’annonce, les fans n’ont de cesse de lui demander qui est le père du bébé. La curiosité était grande de savoir si la jeune femme s’était rabibochée avec son ancien compagnon. Cependant, la maman de la petite Laïa n’a rien laissé échapper, et de son côté, son ex compagnon Ricardo n’a rien dit.

Nehuda éclaire la lanterne de ses fans

Au lendemain de son annonce, et face à l’insistance de sa communauté, Nehuda a décidé de se prononcer encore plus sur le sujet. C’est ainsi que ce mardi 9 Novembre 2021, la jeune femme a décidé de sortir de son silence, et d’apporter quelques éclaircissements à ses fans. S’emparant de son compte Instagram, c’est en story qu’elle s’est confiée.

C’est de façon quelque peu pédagogue que Néhuda s’est exprimée, semblant un peu tourner autour du sujet qu’elle ne veut pas vraiment aborder. Elle a fait la remarque qu’il est possible en 2021, d’avoir des enfants sans en passer par des rapports sexuels, de la même manière que des couples homosexuels peuvent avoir des enfants. Dans sa lancée, Néhuda a souligné qu’il était aussi possible pour une femme sans partenaire d’avoir des enfants, soit grâce à la médecine, ou juste avec un partenaire d’un soir.

Cette grande introduction pour dire que pour elle, il est important d’être en couple avant d’être enceinte. Cependant, cette fois, cela ne s’est pas bien passé apparemment puisque : « L’amour était, l’amour n’est plus mais il a laissé un dernier cadeau sur son chemin. »… Néhuda a précisé que si elle n’avait pas voulu du bébé ou que si c’était trop compliqué, elle allait avorter. La jeune artiste est donc très heureuse de son état, et de pouvoir donner un petit frère ou une petite sœur à Laïa.

Très à l’aise, elle assure qu’il n’y a rien de grave, et qu’il ne s’agit que des aléas de la vie. Félicitations Nehuda !