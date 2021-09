National Daughters’ Day : Kim Kardashian, Diane Kruger, Gwyneth Paltrow, et d’autres stars fêtent ce jour important !

En fin de semaine dernière, de nombreuses célébrités ont commémoré la Journée Nationale des Filles, en anglais National Daughters’ Day. Ce jour riche en émotions est marqué par des déclarations d’amour des mamans à leur(s) fille(s). À cette occasion, Kim Kardashian, Cindy Crawford comme Kate Hudson ont saisi leurs réseaux sociaux pour marquer ces moments.

Le National Daughters’ Day avec Kim Kardashian

Chaque année, le National Daughters’ Day est d’une importance capitale au sein des familles en Amérique. Selon la tradition, en ce jour, il est attendu des parents qu’ils fassent la déclaration de leur amour à leur(s) fille(s). Cette année, cette traditionnelle habitude a pris rendez-vous le 25 septembre dernier.

Par conséquent, durant tout le week-end dernier, de nombreuses célébrités se sont prêtées à cette habitude comme tous les parents ordinaires. Elles ont publié des messages pour réitérer leur amour à leurs enfants. Cela a été le cas de Kim Kardashian par exemple.

La grande star de la téléréalité américaine a partagé sur les réseaux sociaux, plusieurs photos d’elle à l’époque de son adolescence. Il faut dire qu’elle désirait ce faisant, avoir une petite attention à l’endroit de sa mère Kris Jenner. Également voulait-elle adresser un mot à l’égard de North et Chicago, ses deux filles.

Pour sa mère, c’était quelques mots afin de s’excuser pour toutes les bêtises qu’elle a faites alors qu’elle était plus jeune. Dans le message, elle affirme adresser un message à l’occasion du National Daughters’ Day, à sa maman. Pour ses filles par contre, ce sera un message pour leurs adolescences à venir.

En quelques mots, elle demande à ses filles d’être agréables avec elle quand elles atteindront l’âge qu’elle avait sur les photos. À sa maman, elle dit ensuite qu’elle est désolée.

Une pluie de belles et touchantes photos sur les réseaux sociaux

C’est le moment pour Kim Kardashian d’évoquer un moment dans son passé adolescent qui l’a marquée. Il s’agit d’une punition qu’elle aurait écopée à cause de Kourtney, sa sœur. Cette dernière, selon le récit de Kim, aurait volé la voiture de leur maman pour se balader dans le quartier. Kim n’y était pour rien puisqu’elle n’y avait pas participé.

Cependant, elle avait quand même eu des problèmes et avait été punie pour cela. Elles n’ont donc pu rien faire à l’époque autre que prendre encore et encore des photos dans le garage. Elle précise qu’elle n’avait jamais été impliquée et qu’elle n’écoutait que sa sœur aînée et ses amis. Kim Kardashian conclut son récit en s’excusant.

Cindy Crawford quant à elle a publié sur les réseaux sociaux des images de sa fille qui se prénomme Kaia. Parmi ces photos, l’une était vieille de plusieurs années. Jenna Dewan a pour sa part partagé avec ses abonnés un cliché très mignon. Sur celui-ci, on peut la voir avec sa fille Everly dans ses bras.

La Journée Nationale des Filles n’est pas une occasion pour ne s’adresser qu’aux filles. Cela va plus loin et concerne les autres filles de son entourage. Qu’il s’agisse de sa mère, sa sœur, sa tante, ses amies, etc.