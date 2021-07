Nagui : il envoie un sacré message à Laurence Boccolini, qui risque de mal le prendre, c’est violent !

Alors que l’animateur de France 2 laisse sa place à l’animatrice Laurence Boccolini, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que ce dernier adresse un message aussi poignant à cette animatrice, et on risque d’en entendre parler pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, ce n’est pas la première fois que l’animateur Nagui en profite directement pour pouvoir dire très haut et fort ce qu’il peut penser sur des situations assez différentes de celles que l’on peut voir d’habitude.

Avec dans certains cas de figures des animateurs qui n’entretiennent pas toujours de très bonnes relations, on peut très clairement se demander dans certains cas si certains d’entre eux vont bel et bien pouvoir continuer à se fréquenter par la suite sur des plateaux de télévision ou bien même encore à la radio. On a récemment pu le voir avec certains animateurs qui ont pu faire des déclarations assez difficiles à lire et à entendre sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne Laurence Boccolini, il se trouve que cette dernière n’a vraiment pas froid aux yeux et ne devrait pas se laisser faire.

Par ailleurs, elle a pu diffuser récemment un message complètement dingue sur les réseaux sociaux qui n’a laissé vraiment personne indifférente. Alors que l’animatrice a pu être assez violemment critiquée ces derniers mois, personne n’aurait pu penser qu’elle allait pouvoir revenir autant en force cette année en changeant de chaîne pour France Télévisions. Avec un parcours qui a été jugé assez chaotique sur TF1, celle-ci a pu d’ailleurs revenir sur celui-ci dans un message assez récent qui ne fait de cadeau à personne, c’est le moins que l’on puisse dire…

Laurence Boccolini revient sur son expérience très douloureuse avec TF1

Cela fait maintenant une vingtaine d’années que le grand public a pu enfin découvrir l’animatrice devenue mythique, Laurence Boccolini, à la télévision française. Bien que l’on ait pu l’entendre parler passé à la radio, peu de téléspectateurs avaient pu la voir avant son passage dans l’émission du Maillon Faible. Néanmoins, on a pu constater clairement qu’elle avait beaucoup d’énergie à revendre, et elle en a parlé de façon très ouverte et directe sur les réseaux sociaux.

En faisant un joli pied de nez à toutes celles et ceux qui auraient pu penser que son émission sur TF1 ne marcherait pas, elle n’a pas hésité à dire haut et fort tout ce qu’elle peut être en mesure de penser, même si cela n’a pas plus à tout le monde. En revanche, on ne pensait pas qu’en arrivant sur France 2, pour pouvoir présenter l’émission mythique de Nagui Tout le monde veut prendre sa place, on aurait pu d’ores et déjà entendre un très gros scandale concernant l’animatrice Laurence Boccolini. En effet, c’est lors d’une émission que l’animateur Nagui a pu présenter qu’il a lancé un message assez fou à Laurence Boccolini…

Nagui balance tout, il envoie un message troublant à Laurence Boccolini…

Alors que l’on aurait pu être en mesure de penser que Laurence Boccolini allait pouvoir prendre la place de Nagui dans la plus grande sérénité, on imagine que c’est une très grosse pression qu’elle a pu recevoir dernièrement par le principal animateur de Tout le monde veut prendre sa place.

En effet, avec certaines remarques que l’on a pu entendre sur les réseaux sociaux notamment, où Nagui lui dit de ne pas « oublier » le pain, cela risque de ne pas plaire à tout le monde, car Laurence Boccolini est encore très soutenue par son public, comme on a pu le constater dans toute la période assez difficile en 2020…