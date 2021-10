Nabilla : L’influenceuse lance une pique à Eric Zemmour à propos de sa potentielle candidature pour être Président de la République !

C’est une vieille histoire qui ressort, entre Nabilla et Eric Zemmour. Ni la star de téléréalité encore moins ses fans, n’ont oublié les propos peu élogieux d’Eric Zemmour à l’encontre de la jeune femme il y a quelques années. Ce lundi 25 octobre 2021 sur Twitter, Nabilla le tacle sur ses ambitions présidentielles.

La réussite de Nabilla

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara ✨ (@nabilla)

Aujourd’hui, on peut dire que Nabilla à 29 ans, a parfaitement réussi sa vie. Elle a commencé en participant à une émission de téléréalité sur NRJ12, Les Anges. Très vite, elle fait le buzz avec sa manière de parler et sa fameuse phrase « Allô ! Non, mais allô quoi ! T’es une fille, t’as pas de shampooing ?« .

Mariée à Thomas Vergara, une ancienne star de la téléréalité aussi, Nabilla a un fils âgé d’un an environ, Milann. Elle est maintenant une véritable femme d’affaires, avec une fortune colossale. Vivant à Dubaï avec sa petite famille, la jeune femme a concrétisé tous ses projets, fermant le clapet à tous ceux qui se sont moqués d’elle à ses débuts. Il lui était reproché de faire l’apologie de la « culture du vide« , et parmi ceux qui n’ont pas été tendres avec elle, il y a eu Eric Zemmour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara ✨ (@nabilla)

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, cela s’est passé il y a environ 6 ans, et c’était sur le plateau de Pascal Praud. Présent, Eric Zemmour avait traité Nabilla de pauvre fille. Le polémiste a affirmé que c’était de la gentillesse, et qu’il avait de la tendresse. Il trouvait triste que la jeune fille soit propulsée de la sorte, et se croit maligne. Pour Eric Zemmour, Nabilla ne maîtrisait rien de ce qui lui arrivait, et pour toutes ces raisons, c’était une pauvre fille.

Nabilla réagit avec un tacle bien senti !

le message moqueur de Nabilla : Cher vendeur de livres Éric Zemmour, je gère mon business aussi bien que le vôtre, quand vous assumerez d’être candidat à la présidentielle on en reparlera »,Et d’ajouter, à l’adresse de l’éditorialiste « Vive les prénoms étranger et vive la France » pic.twitter.com/d9bNZPiVf9 — vaudais toujours (@TFilastin) October 25, 2021

C’est l’un des fans de Nabilla qui a déterré l’histoire, et on sent bien que les fans n’ont pas encore digéré ce qui s’était passé. L’internaute qui a mis en ligne l’extrait de l’intervention d’Eric Zemmour, a réagi sur la vidéo. C’est sur le réseau social Twitter et le fan a rappelé qu’il y a 6 années, l’écrivain traitait Nabilla de pauvre fille. Il poursuit en écrivant qu’Eric Zemmour pense être Président de la République.

Lorsqu’elle redécouvre ces images, l’épouse de Thomas Vergara a réagi en profitant pour envoyer une pique au polémiste. L’interpellant en le qualifiant de vendeur de livres, Nabilla écrit qu’elle gère son business, aussi bien que le sien. Loin de s’en arrêter là, la jeune femme n’a pas oublié les ambitions politiques de l’homme, ni ce qu’il pense des prénoms étrangers. En effet, pour Eric Zemmour, il faudrait les interdire.

La mère de Milann a donc poursuivi en écrivant que quand l’écrivain assumera son ambition d’être candidat à la prochaine présidentielle, ils y reviendraient. Notons que celui-ci maintient toujours tout le monde dans le flou, quant au fait qu’il se présentera ou pas. Pour finir son tweet, Nabilla a conclu « Vive les prénoms étranger et vive la France ». Nombreux sont ceux qui ont soutenu la réaction de la jeune femme.