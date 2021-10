Nabilla : Au bord de la panique à cause de la panne d’Instagram, elle se lâche sur Twitter et accuse les aliens !

Le lundi 4 octobre dernier, tous les réseaux sociaux du groupe Facebook ont connu une importante panne informatique. Cette dernière a en effet interrompu l’activité des millions d’internautes qui en font usage de façon quotidienne. Nombreux ont également été ceux qui se sont moqués de ce dysfonctionnement à l’instar de Nabilla. La star de télé-réalité n’a pas pu s’empêcher de lâcher un petit commentaire à propos de cette situation sur Twitter. On vous en dit plus dans la suite.

Une panne qui a fait couler beaucoup d’encres

Il se passe un truc étrange je pense qu’on est envahi par les alien 👽 omg 😱 — Nabilla Vergara (@Nabilla) October 4, 2021

En milieu d’après-midi le lundi 4 octobre dernier, des millions d’internautes se sont retrouvés en difficulté pour utiliser leurs réseaux sociaux préférés. Pour cause, un bug informatique rencontré par le groupe Facebook qui a mis diverses plateformes et applications aux arrêts. Ni Facebook ni WhatsApp, et surtout pas Instagram, c’était le K.O.

La source de la panne est pour l’heure non identifiée. Aussi, la compagnie n’a pas traîné pour confirmer qu’elle rencontrait une panne de grande envergure. L’ironie, c’est que l’information a été annoncée sur Twitter, un concurrent direct du groupe Facebook. En effet, pendant que ce dernier était en plein dysfonctionnement, le réseau social au petit oiseau bleu ainsi que Snapchat fonctionnaient parfaitement. Les utilisateurs ne se sont pas fait prier pour avancer des moqueries sur la panne.

Nombreux se sont ainsi amusés à imaginer la tête de Mark Zuckerberg, le fondateur du groupe durant cette panne. Même les comptes officiels de grosses firmes comme Netflix n’y sont pas allés de main morte. Il n’en fallait pas plus pour également voir les influenceurs à l’instar de Nabilla s’en mêler.

Quand Nabilla se moque de la panne du groupe Facebook

Nabilla ne s’est pas fait prier pour commenter cette panne. Très habituée à faire usage d’Instagram pour publier ses clichés et stories au quotidien, la star de télé-réalité a ajouté son grain de sel. Selon elle, la panne a plutôt l’air de ressembler à un scénario digne d’une science-fiction. « Il se passe un truc étrange, je pense qu’on est envahi par les aliens », s’est-elle amusée sur Twitter. Ce n’est pas tout, puisque l’épouse de Thomas Vergara ne s’est pas juste limitée à cette phrase.

Quelques heures après, on la voyait réagir avec un autre tweet, toujours dans un humour sans pareil. « Allooooooo ????? Vous me recevez ??? », a-t-elle encore tweeté pour faire un rapprochement avec la réplique qui l’a rendue populaire. La star de télé-réalité a également partagé le tweet d’un internaute qui mettait en avant une image animée d’une scène d’émission. Sur le gif en question, on voyait Nabilla déclarer qu’elle en avait marre et que tout le monde la saoulait.

De l’humour oui, mais ça va plus loin pour Nabilla

Les deux tweets de la jeune femme ont bien fait rigoler sa communauté. Cependant, au lendemain des événements, la sœur de Tarek a essayé de clarifier certains points. En effet, tout semble laisser croire qu’elle tient vraiment à la théorie des liens. « J’ai reçu plein de messages par rapport à mon tweet d’hier, j’ai dit que je pensais que c’était des aliens. C’est un truc que je pense vraiment ! », a-t-elle laissé entendre sur Snapchat.

Selon les propos qu’elle a ensuite ajoutés, les soucoupes volantes des aliens ont certainement influencé les satellites se trouvant dans l’espace.