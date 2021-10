Monica Bellucci et Vincent Cassel : Deva la fille de l’ancien couple de star dévoile des clichés d’elle… Les internautes sont charmés !

Bien décidée à suivre les traces de sa maman depuis son adolescence, Deva Cassel n’a rien à envier à un autre mannequin. La jeune fille vient de poster des photos sur son compte Instagram, pour le bonheur de ses abonnés, qui sont tombés depuis bien longtemps sous son charme.

Des photos de Deva Cassel enflamment la toile

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Deva Cassel (@d.casseluxxi)

C’est la fille aînée d’un ancien couple de grandes stars, et elle a eu 17 ans, il y a quelques semaines à peine. Cependant, son jeune âge n’empêche pas Deva Cassel de commencer par vivre son rêve de podium. Il faut dire que la jeune fille a déjà tout d’un mannequin, que ce soit la grâce, ou sa belle morphologie héritée de ses parents. Deva Cassel est un mélange parfait entre ses célèbres parents aujourd’hui divorcés.

Avec son air angélique, elle enroule déjà autour de ses doigts, les plus grands noms de la mode. La top modèle apparaît déjà sur les couvertures de célèbres magazines comme Elle par exemple. Depuis ses 14 ans, elle est l’égérie de la marque Dolce & Gabbana, et défile pour Dior. Une belle carrière se profile ainsi pour la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Ce samedi 30 octobre 2021, elle a posté de beaux clichés sur son compte Instagram. La jeune fille est parue en différentes tenues à chaque fois. Que ce soit en pull de laine rouge, ou en combinaison vert anis, tout ce que porte la belle semble lui aller à ravir.

Des parents fiers de leur fille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Célèbre actrice Hollywoodienne et mannequin, Monica Bellucci est on ne peut plus fière de sa fille aînée. Celle-ci a confié lors d’un entretien, il y a plus d’un an, que Deva Cassel voulait prouver qu’elle avait la capacité d’entrer dans la vie active, dans le monde des adultes. Ce serait la raison pour laquelle la jeune fille a accepté les propositions qui lui ont été faites.

Malgré tout, la mère de famille a révélé que sa fille voulait à côté de ça, poursuivre sa scolarité, ainsi sa vie d’adolescente comme toute jeune fille. Du côté de son père français Vincent Cassel, Deva Cassel est très proche de celui-ci. On se souvient que le 12 septembre 2021, alors que la jeune fille célébrait ses 17 ans, il lui a souhaité un joyeux anniversaire en lui faisant une belle déclaration d’amour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Pour ce qui est des parents de Deva Cassel, c’est pendant le tournage du film L’Appartement qu’ils se sont rencontrés, on était en 1995. Marié 4 ans plus tard, Deva est née en 2004 et sa sœur Léonie en 2010. Cependant, après être restés mariés pendant 14 ans, le couple s’est séparé. L’acteur et producteur est aujourd’hui remarié avec le mannequin Tina Kunakey. Ensemble, ils ont une petite fille âgée de 2 ans.

Quant à Monica Bellucci, après avoir été en couple avec Nicolas Lefebvre jusqu’en 2019, ils se sont séparés. A ce jour, la belle et célèbre actrice italienne est toujours un cœur à prendre.