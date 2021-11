MHD : Le rappeur va être jugé en 2022 aux assises pour le meurtre d’un jeune homme de 23 ans !

C’est une information de dernière minute qui vient de sortir. Alors qu’il est soupçonné d’être impliqué dans le meurtre d’un jeune homme depuis plusieurs mois, le rappeur MHD sera bientôt jugé. Il faudra quand même attendre 2022 pour cela…

Rappel des faits…

Paris, été 2018, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, advient une rixe dans le 10e arrondissement de la capitale, précisément dans la rue Saint-Maur. 2 bandes rivales se sont affrontées, l’une était du 10ème et l’autre du 19ème arrondissement. Résultat des courses, un jeune homme de 23 ans y a perdu la vie. Il s’agit de Loïc K., et on apprend que ce dernier a d’abord été renversé par une Mercedes noire, avant d’être violemment attaqué à l’arme blanche.

Loic K. n’a pas survécu à ses blessures, et il s’avère que c’est la voiture de MHD de son vrai nom Mohamed Sylla, qui l’a renversée. Aussi, 3 témoins des faits ont reconnu le rappeur de façon formelle, mais jusqu’à présent, ce dernier continue de nier toute implication. Cependant, en janvier 2019, l’artiste et 3 autres personnes soupçonnées d’être impliquées ont été placées en garde à vue par la Police Judiciaire de Paris. A la fin de cette garde à vue, MHD est accusé d’homicide volontaire. Il est alors placé en détention provisoire à la prison de la Santé.

Si l’artiste affirme ne pas être sur les lieux ce jour-là, il justifie la présence de sa voiture sur les lieux, par le fait qu’il l’avait prêté à l’un de ses amis. La détention provisoire se prolonge de six mois peu après, et ne cesse de s’allonger. Fin mars 2020, le rappeur est testé positif au Covid-19, et ses avocats essaient de le faire sortir de prison avec placement sous contrôle judiciaire. La décision est rejetée par la cour d’appel de Paris. Toutefois, ils finissent par avoir gain de cause en juillet 2020, et MHD est libéré.

Le procès est pour bientôt

Âgé de 27 ans maintenant, MHD continue de clamer son innocence. Ce vendredi 12 novembre 2021, un magazine révèle que le procès de l’artiste se tiendra en 2022. Il sera en effet jugé pour meurtre devant la cour d’assises. Il y aura également 7 autres hommes qui seront jugés pour leur participation à une rixe mortelle en 2018. Elise Arfi et Antoine Vey sont les 2 avocats qui se chargent de la défense de l’artiste.

On apprend que c’est ce mercredi que la juge d’instruction chargée de l’enquête a signé une ordonnance de mise en accusation. Si MHD a été identifié, c’est parce qu’une silhouette a été reconnue avec une coupe blonde comme celle du rappeur, et un ensemble Puma. En effet, le jeune est un ambassadeur de cette marque, et le fait que sa voiture ait été sur les lieux n’arrange rien. Néanmoins, il nie toute implication.

D’après l’un de ses avocats, plusieurs éléments de disculpation ont été fournis, mais le magistrat instructeur refuse de changer de position. Finalement, les 8 jeunes hommes dont MHD encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle !