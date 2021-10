Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Le couple de célébrités s’affiche très amoureux, et prend la pose au bord de la Seine pour un photographe à la réputation mondiale !

Jamel Debbouze et sa tendre épouse Mélissa Theuriau ont été photographiés ce dimanche 24 octobre 2021 sur les quais de la Seine. Cela a été réalisé par David Turnley, un célèbre photographe dont la réputation n’est plus à faire. Déjà, les fans se régalent des clichés disponibles sur Instagram.

Séance photo avec un célèbre photographe

Certains passants sur les quais de la Seine à Paris ce dimanche, ont peut-être eu la chance de croiser un couple de personnalités. Il s’agit de Mélissa Theuriau et de son époux Jamel Debbouze. Le couple s’est prêté au jeu d’une séance de photo avec le photographe de renom David Turnley. Celui-ci est un artiste à la réputation mondiale, qui est spécialisé dans les photos en noir et blanc.

Notons que David Turnley a été le vainqueur du prix Pulitzer et de la World Press Pictures of the year, et ce, 2 fois déjà. Aussi, il faut savoir que c’est à lui que l’on doit la célèbre photo de Nelson Mandela en prison. Ainsi, notre star en capture d’image a bien voulu immortaliser le portrait du couple, dont les membres sont apparus très tendres et câlins. Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze ont porté pour l’occasion, des gavroches, ce qui leur allait très bien.

Le photographe s’est exprimé sur cette séance sur les réseaux, après avoir publié une belle photo du couple. En légende, David Turnley a d’abord mis le nom du couple sous sa publication : Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze. Il a ensuite expliqué à ses abonnés que c’est avec honneur qu’il a pu réaliser le portrait de ‘’l’acteur franco-marocain, scénariste, producteur et réalisateur’’ et celui de sa femme qui est une ‘’journaliste française, ancienne présentatrice de télévision et réalisatrice de documentaires’’. Nul doute que le couple en question sera très fier de cette présentation…

La vie de famille plutôt que le métier

Si Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau ont eu le temps de faire des poses pour David Turnley, le programme de la journée n’était pas fini. En effet, l’humoriste avait un autre rendez-vous important avec son public au Jamel Comedy Club, à Paris. D’ailleurs, il était attendu, puisqu’il avait annoncé sa présence sur son compte Instagram.

Pour le reste, on imagine que l’humoriste a profité de ses enfants, lui qui s’est plaint dans une interview, de les voir peu. La faute à son métier très prenant, si Jamel Debbouze voit moins qu’il ne le voudrait, Léon âgé maintenant de 12 ans et Lila qui a 9 ans.

Le comédien et producteur avait confié que cela lui coûtait de ne pas être plus présent, d’autant plus que cela génère des tensions parfois. Il avoue être à la maison 2 jours par semaine souvent, ce qui est très peu. Toutefois, comme il l’a révélé, même s’il adore son métier qui le nourrit et a fait de lui ce qu’il est, il préfère être avec sa famille. Espérons qu’il finisse par trouver un moyen d’être plus présent…