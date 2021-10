Magali Berdah en deuil : La chroniqueuse de TPMP perd deux membres de sa famille de manière tragique… Ils sont retrouvés morts poignardés, un véritable drame !

Ce dimanche 10 octobre 2021, la police découvre un crime odieux. Un couple est retrouvé dans une maison de vacances, mort assassiné. L’homme et la femme n’étaient pas connus. Toutefois, ils avaient un lien avec Magali Berdah. En effet, la femme retrouvée morte était la sœur de Stephane Teboul, le compagnon de la chroniqueuse de TPMP.

Mort d’un couple dans une location de vacances à Allouch

View this post on Instagram Une publication partagée par 𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐓𝐕𝐑𝐋 🧿 (@iconic.tvrl)

Un terrible drame frappe une famille en ce début de mois d’octobre. Dimanche dernier, un couple est retrouvé sans vie dans une location de vacances. L’homme et la femme gisaient dans une mare de sang et étaient complètement nus. D’après les informations recueillies, ils sont restés plusieurs jours sans donner signe de vie. C’est ce qui a poussé leurs proches à se lancer à leur recherche.

Leurs filles se sont donc déplacées pour les voir, dans un logement de vacances qu’ils louaient dans les Bouches-du-Rhône. A leur arrivée, elles découvrent leurs parents poignardés à mort. Les corps sont recouverts d’un drap, avec autour une grande quantité de sang. Elles préviennent aussitôt les sapeurs-pompiers, même s’il est déjà trop tard.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Marseille. Pour l’heure, les investigations n’ont pas été très fructueuses. En effet, la police ignore s’il s’agit de l’œuvre d’un ou de plusieurs agresseurs. Elle n’écarte pas non plus la possibilité d’un drame à huis clos. Selon les informations fournies par une source au sein de la police, la scène était très étrange. Il faudra donc des enquêtes et des analyses poussées pour faire la lumière sur cette affaire.

Le couple retrouvé mort avait un lien avec Magali Berdah

View this post on Instagram Une publication partagée par Magali Berdah (@magaliberdah)

Le drame survenu ce dimanche à Allouch, concerne directement Magali Berdah. La chroniqueuse de TPMP est actuellement en deuil, car les deux personnes décédées étaient de sa famille. La femme retrouvée morte était en effet la belle-sœur de la chroniqueuse. Stephane Teboul est donc lui aussi en deuil, car il vient de perdre sa sœur.

Suite aux investigations de la police, des informations sur le couple ont été révélées. On apprend par exemple que l’homme, né en 1975, n’avait aucun casier judiciaire. La femme par contre, née en 1971, n’était pas complètement irréprochable. Il semblerait qu’elle ait été impliquée dans des affaires de mariage blanc.

View this post on Instagram Une publication partagée par Stephane teboul (@stephteboul)

Quoi qu’il en soit, le couple n’était pas connu par les médias. Leur décès a donc été médiatisé en grande partie à cause de leur lien avec Magali Berdah. La chroniqueuse de TPMP et son compagnon sont tous les deux sous le choc. Stephane Teboul a d’ailleurs publié sur son compte Instagram, l’image d’un cœur noir.

C’est sans doute une manière pour lui d’exprimer sa tristesse pendant cette période de deuil. A travers les commentaires, il a reçu de nombreux messages de soutien de la part des internautes. Espérons que d’ici là, la police pourra faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à ce drame.