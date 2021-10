Maeva Ghennam dévoile enfin les premières images prises lors du tournage de son émission… Les internautes sont littéralement sous le choc !

Maeva Ghennam est une jeune femme qui fait souvent parler d’elle sur les réseaux sociaux. A chacune de ses publications, elle reçoit de nombreuses critiques et cela n’en finit jamais. Malgré tout, elle n’hésite pas à s’afficher sur la toile chaque fois qu’elle en a l’occasion. Cette fois-ci, elle se fait remarquer suite à la publication des images du tournage de sa nouvelle émission. Un détail frappe les internautes qui n’ont pas hésité à se lâcher une fois de plus dans les commentaires.

Maeva Ghennam : la cible de nombreux détracteurs sur les réseaux sociaux

View this post on Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Maeva Ghennam est l’une des influenceuses les plus connues en France. Elle s’est fait connaître grâce à son rôle dans le programme Les Marseillais. C’est ainsi qu’elle est devenue une personnalité publique. Si cette vie présente quelques avantages, elle n’est pas parfaite pour autant. En effet, lorsqu’on devient une célébrité, on doit s’attendre à recevoir autant d’amour que de haine.

La jeune femme compte donc de nombreux fans, mais aussi de nombreux détracteurs. Ceux-ci n’hésitent pas à l’attaquer chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Quels que soient ses choix, ils sont constamment remis en question. Malgré tout, la candidate des Marseillais ne s’incline pas. Elle continue à vivre sa vie sans se laisser intimider par les tacles qu’elle reçoit de toute part.

L’un des exemples les plus récents de l’acharnement dont elle est victime, remonte au 31 juillet dernier. Maeva Ghennam venait annoncer à ses abonnés qu’elle avait pu récupérer son compte snapchat. C’était une publication sur Instagram, dans laquelle la jeune femme de 24 ans se réjouissait. Malheureusement son annonce n’a pas eu l’effet recherché.

Au lieu de se réjouir pour elle, les internautes l’ont attaqué. Ils ont critiqué son choix concernant son avatar. Selon eux, cet avatar ne lui ressemblait absolument pas. Certains trouvaient que le bitmoji était trop habillé par rapport à la star. D’autres encore critiquent les fautes dans sa publication. Sarcasmes, moqueries, injures, ils se sont déchainés.

Maeva Ghennam concrétise enfin le projet de réaliser sa propre émission

View this post on Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Depuis quelques mois, le projet sur lequel Maeva Ghennam travaille, c’est son émission. Elle a en effet décidé de tourner sa propre émission, Dressing VIP by Maeva. Pour cette occasion, elle a décidé de sortir le grand jeu. Elle n’a jamais nié son intérêt pour les tenues légères. Elle n’hésite d’ailleurs pas à exhiber son corps sur la toile. Seulement, pour son émission, elle a choisi de s’assagir un peu.

C’est donc une Maeva Ghennam habillée élégamment et entièrement couverte que l’on découvre ce 1er octobre. Elle publie en effet les premières images du tournage de son émission sur Instagram. C’est ainsi que ses abonnés ont découvert la surprise : elle était totalement habillée. Bien sûr, une fois de plus, les critiques n’ont pas manqué. Toutefois, ils étaient nombreux à la féliciter pour ce choix vestimentaire.

« Pour une fois qu’elle est totalement habillée ça fait plaisir », « Tellement plus classe, reste comme ça c’est un conseil », « Elle est habillée ? Je ne suis pas en train de rêver ? », « Tu es tellement plus jolie et attirante comme ça si tu savais », etc.

Une chose est certaine, Maeva Ghennam n’est pas prête de laisser tomber ses robes moulantes et ses tenues provocantes. Ses détracteurs peuvent donc se préparer à revenir à la charge dans les prochains jours.