M Pokora n’est pas au mieux de sa forme : Le chanteur doit faire face à des soucis de santé qui l’épuisent complètement…

Depuis quelques semaines, le théâtre de La Madeleine à Paris accueille la pièce Les grandes ambitions. Il s’agit d’une pièce dans laquelle le chanteur M Pokora fait un véritable carton. Malheureusement, le jeune père de famille doit actuellement faire face à des problèmes de santé. La représentation du vendredi 22 octobre a donc été annulée.

M Pokora au théâtre : Le chanteur se lance dans un nouveau projet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

M Pokora a démontré au fil des années, un certain talent pour le théâtre. Il a finalement décidé de se consacrer à ce domaine pour une durée indéterminée. Il commence donc cette nouvelle aventure sur scène, vers la fin du mois de septembre 2021. Il se produit plusieurs fois par semaine, au théâtre de La Madeleine à Paris.

Ainsi, le mari de Christina Milian et père de deux garçons, joue désormais dans la pièce Les grandes ambitions. Il est aux côtés de plusieurs comédiens de grande renommée tels que Philippe Lellouche et Estelle Lefébure. Toute l’équipe devait se retrouver à nouveau sur scène ce vendredi 22 octobre. Malheureusement, cela n’a pas été possible. Le chanteur français de 36 ans n’est pas en état de monter sur scène.

M Pokora s’excuse auprès du public

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Le vendredi 22 octobre, quelques heures avant la représentation au théâtre de Paris, M Pokora publie un post sur Instagram. Il annonce dans sa story qu’il n’est pas au mieux de sa forme. Il se retrouve donc dans l’obligation d’annuler sa représentation du soir. Les fans étaient bien sûr déçus, surtout ceux qui étaient pressés de découvrir son nouveau look. En effet, le chanteur français s’est récemment rasé la barbe, pour la première fois depuis bien longtemps.

Pour revenir à son état de santé, il espère se rétablir très vite. Il explique avoir tout tenté pour se remettre sur pied et assurer sa prestation sur scène, mais sans succès. Il se sent bien trop faible pour jouer son rôle. Toutefois, il rassure le public en promettant de revenir très prochainement, parfaitement rétablie. Il s’est aussi adressé directement aux spectateurs qui avaient prévu de le voir sur scène ce soir-là. « Vous savez que pour me faire renoncer, c’est que vraiment je ne peux pas assurer une représentation ».

M Pokora donne ensuite des précisions sur le mal dont il souffre. Il s’agit tout simplement d’une gastro, un virus qui touche actuellement de nombreuses personnes.

A part l’artiste, le théâtre de La Madeleine a aussi rédigé un message adressé aux spectateurs. Il a été publié en ligne, pour annoncer l’annulation du spectacle prévu pour le soir du vendredi 22 octobre. Les clients avaient donc la possibilité de demander un remboursement ou un report pour assister à la prochaine représentation. Estelle Lefébure a également relayé l’information dans sa story Instagram.

En attendant, de revoir l’équipe sur scène, les spectateurs peuvent les voir à la télé. Ils seront tous présents dans l’émission Vivement Dimanche, face à Michel Drucker. L’émission a été enregistrée depuis plusieurs jours, aucun risque donc qu’elle soit annulée.