Lola Marois sort un nouveau cliché osé qui fait violemment réagir ses plus grands fans !

Alors que son mari Jean-Marie Bigard ne cesse de faire parler de lui depuis le tout début de la crise sanitaire liée au coronavirus, on ne compte plus le nombre de fois où cette dernière a pu proposer des photos complètement folles sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire. Bien que certains d’entre eux ne vont pas pouvoir partir en vacances cet été, ils vont néanmoins pouvoir enfin en profiter pour pouvoir regarder des photos osées des plus grandes stars françaises et internationales, et le moins que l’on puisse dire c’est que Lola Marois a diffusé un cliché qui devrait faire date pendant encore très longtemps.

En effet, on savait que la comédienne n’avait vraiment pas froid aux yeux et était prête à tout pour pouvoir parfois séduire ses fans, mais le dernier cliché qu’elle a pu dévoiler en exclusivité à Saint Tropez est assez impressionnant. Si certains français ont pu attendre que les températures estivales arrivent enfin sur le pays, ils vont pouvoir être bien servis avec la photo que Lola Marois a décidé de diffuser : son décolleté très impressionnant va faire plaisir à bon nombre d’entre eux qui ne pensaient pas que cette actrice allait pouvoir en faire autant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA (@lolamarois)

Certaines personnalités françaises ont en effet pu décider de prendre du recul avec les réseaux sociaux à l’occasion de l’été, mais ce n’est clairement pas le cas de Lola Marois qui a décidé de frapper très fort et de ne laisser aucun répit à ses abonnés qui ne s’attendaient pas à une telle action aussi dingue venant de sa part. En effet, en jouant dans la série Plus belle la vie, il se trouve que Lola Marois a pu voir sa popularité grimper en tout juste quelques mois seulement…

Lola Marois : les fans de Jean-Marie Bigard complètement outrés par sa tenue

Alors que les fans de la série Plus belle la vie ou d’autres séries françaises ont pu se régaler en voyant les dernières photos de Lola Marois sur les réseaux sociaux, ce n’est pas du tout le cas des fans de Jean-Marie Bigard ! En effet, depuis maintenant plusieurs mois, on ne compte plus le nombre de fois où l’humoriste très controversé a pu prendre la parole sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias, avec des déclarations vraiment choquantes et des photos qui peuvent même faire penser à une implication dans les prochaines élections présidentielles de 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA (@lolamarois)

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a pu voir également que Jean-Marie Bigard était très impliqué et participait régulièrement à des manifestations depuis la crise sanitaire, même si cela ne se passe pas du tout comme on aurait pu le prévoir. Toutefois, depuis que les salles de spectacle ont pu ouvrir à nouveau, ce dernier a tout simplement décidé de relancer sa carrière et de remonter sur scène, alors qu’il se préparait tout simplement à faire sa dernière tournée juste avant le premier confinement.

Lola Marois en petit maillot de bain, la température grimpe très rapidement

Alors que la saison estivale n’est pas encore terminée, il se trouve que de plus en plus de fans de Lola Marois ne cessent de liker les photos de la comédienne, et pour cause : elle peut parfois mettre le feu aux réseaux sociaux de bien des façons !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOLA (@lolamarois)

Pour pouvoir en profiter, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur son profil Instagram : vous pourrez alors vous rendre compte de tous ces clichés complètement fous, qui laissent voir qu’elle n’a rien à envier aux comédiennes plus jeunes !