Loana et Eryl Prayer : Le concert des 2 amis s’est effectivement tenu chez Christophe Leroy à Saint Tropez… Eryl Prayer très satisfait, les internautes mitigés !

Le concert de Loana lui a valu plusieurs jours de préparation, et finalement, il s’est bel et bien tenu. Accompagnée de son meilleur ami Eryl Prayer, elle réalise sa prestation à Saint Tropez, comme annoncé à ses fans, chez le chef Christophe Leroy. Les avis étaient partagés par rapport à cette soirée.

Motivée, Loana se prépare assidûment pour son concert-spectacle !

Désormais Loana a décidé d’embrasser complètement sa carrière de chanteuse, en compagnie de son meilleur ami Eryl Prayer. En effet, fini les déboires, les addictions, et autres. Il est vrai que la star de la téléréalité est toujours sous traitement pour soigner sa bipolarité, mais dans l’ensemble, ça va. A 44 ans, elle reconnaît être encore fragile, cependant, sa joie de vivre semble revenue.

Dans son combat quotidien contre ses démons, la chanteuse est soutenue par Eryl Prayer, le sosie d’Elvis Presley, dont elle est très proche. D’ailleurs, elle vivait chez ce dernier une bonne partie du temps. Il faut dire que tous 2 semblent avoir des projets sur une certaine période. Il y a moins de 2 semaines, la chanteuse avait annoncé une bonne nouvelle à ses fans. En effet, le duo qu’elle forme avec Eryl, devait monter sur scène très bientôt.

Au programme, les 2 amis devaient chanter sur des tubes. La 1ère partie serait assurée par Eryl, avec ses tubes. Par la suite, il sera rejoint sur scène par Loana, pour qu’ils chantent sur plusieurs autres titres de chanson. Parmi les morceaux annoncés, il y avait par exemple Love Me Tender. Ce beau programme s’est déroulé le 9 octobre 2021, et c’était chez christophe Leroy, à Saint Tropez.

Loana a pu compter sur le soutien de certains fans, qui se sont rendus à son concert. C’était surtout un dîner spectacle, le but étant de divertir les personnes dans la salle.

Eryl Prayer donne des nouvelles après le concert, réaction des internautes…

Après leur dîner spectacle, c’est au lendemain que Eryl Prayer est revenu sur la soirée, postant à ce propos, quelques photos sur son compte Facebook. L’ennemi juré de Sylvie Ortega a d’abord remercié les personnes qui ont fait le déplacement. Apparemment très satisfait de leur performance, il a confié que sa partenaire et lui avaient passé un très bon moment : « Loana et moi avons mis le feu hihihi ! »

Eryl Prayer n’a pas oublié de remercier leur hôte, Christophe Leroy pour sa confiance. Profitant de l’occasion, il a également annoncé qu’ils retrouveront une nouvelle fois leurs fans dans une autre ville. Quant à savoir de quelle ville il s’agit, le sosie d’Elvis Presley a promis de le révéler sur leurs réseaux sociaux. Ce serait bien entendu, accompagné de la date et de l’heure.

Dans les photos et vidéos publiées par Eryl Prayer, on peut voir Loana faire sa prestation dans une combinaison noire et décolleté, avec un laçage plutôt sulfureux. Cependant, elle a chanté en playback, ce qui a grandement déçu la plupart des internautes. Beaucoup ont trouvé dommage qu’elle ne puisse plus chanter comme avant.