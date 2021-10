Lionnel Messi et sa femme Antonella : Le couple a vécu une soirée pas comme les autres à Pigalle en compagnie d’autres footballeurs… Bienvenue à Paris, Léo !

Le vendredi 1er octobre dernier, trois footballeurs argentins du PSG ont assisté au concert du chanteur Camilo. L’événement s’est produit à la Cigale. Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes accompagné de leurs épouses respectives ont passé une folle soirée. On vous en dit plus dans la suite.

Le foot oui, mais la vie d’abord !

View this post on Instagram Une publication partagée par C A M I L O (@camilo)

Comme on peut s’en douter, il n’y a pas que le foot dans la vie. Ce n’est en tout cas pas Lionel Messi et ses coéquipiers qui diront le contraire. En effet, le génie argentin et ses collègues se sont offert une soirée détente pas comme les autres. L’homme qui porte le numéro 30 au Paris Saint-Germain s’est rendu avec son épouse à Pigalle pour assister à un concert.

Neymar et Kylian Mbappé préfèrent les défilés et soirées de la Fashion Week. Par contre, le prodige argentin est plutôt pour les événements moins médiatisés. On l’a donc vu se rendre à La Cigale au sein du 18e arrondissement pour y suivre le concert du célèbre chanteur colombien Camilo.

L’épouse du footballeur était à ses côtés. Le sextuple Ballon d’Or y a retrouvé ses partenaires et compatriotes également présents avec leurs familles. Angel Di Maria était donc accompagné de son épouse et de ses deux filles. Leandro Paredes venu avec sa femme et sa fille ainée a complété la liste. Ils ont tous eu la chance de rejoindre les coulisses pour féliciter l’artiste à l’honneur.

Une nuit extraordinaire pour Camilo

View this post on Instagram Une publication partagée par C A M I L O (@camilo)

Sur Instagram, Camilo n’a pas caché son immense joie de retrouver la star parisienne et certains de ses coéquipiers. Après une soirée comme jamais il l’aurait imaginé, il a rendu hommage à tous ceux qui ont pu le soutenir. L’occasion était donc belle de remercier personnellement les spectateurs exceptionnels qui ont marqué leur présence à l’instar de Lionel Messi.

« Wow quelle nuit nous avons passée à Paris aujourd’hui ! Pour ma famille, ce fut une immense bénédiction d’avoir la visite de personnes que nous admirons tant, mais qui sont avant tout des êtres humains merveilleux, au cœur géant ! Merci d’être venu avec vos familles au concert !!! », avait-il partagé sur son compte Instagram. La légende s’accompagnait de photos prises avec ses spectateurs VIP.

Le groupe de Messi a pris le départ de La Cigale ensemble. Un attroupement hors du commun s’est créé à l’entrée de la salle de spectacles qu’on retrouve au niveau du boulevard Rochechouart.

Messi, Di Maria et Paredes vivent des jours assez heureux

View this post on Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Les trois champions d’Amérique du Sud pour l’heure, connaissent un début de saison parfait avec le Paris Saint-Germain. Actuellement en tête du championnat, l’équipe de la capitale a cumulé huit victoires en 8 matchs de championnat. On retrouve également les Parisiens à la tête de leur groupe en phase de groupe en Ligue des Champions.

Les Parisiens ont en effet su se défaire de Manchester City au cours de la semaine dernière sur un score de 2-0. Soulignons que Lionel Messi en a profité pour inscrire son premier but sous son nouveau club et le deuxième du match.