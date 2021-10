Les Reines du Shopping : La nouvelle coupe de cheveux dévoilée par Cristina Cordula secoue les internautes !

Le mercredi 13 octobre dernier, les téléspectateurs de M6 avaient l’occasion de savourer un nouvel épisode de leur émission préférée Les Reines du Shopping. Au cours de ce numéro, Cristina Cordula s’est illustrée avec un nouveau look. Toutefois, ce dernier a été loin d’avoir fait l’unanimité auprès de sa communauté. Apprenez-en plus dans la suite.

À propos de l’émission Les Reines du Shopping

Cela fait pratiquement plus d’une dizaine d’années que M6 met en avant l’émission Les Reines du Shopping. Il s’agit en effet d’un programme au cours duquel on voit cinq candidates rivaliser. Un thème leur est imposé, un budget dédié ainsi qu’un temps limité. Elles devront alors trouver la tenue parfaite qui sera la mieux adaptée pour le thème.

Les candidates passeront par la suite devant leurs concurrentes ainsi que devant Cristina Cordula qui attribuent un point. La candidate qui cumule la plus grande moyenne s’octroie le titre de ‘’Reine du Shopping’’ accompagné de 1000 euros. Ce dont on peut être sûr, c’est que l’émission connaît un succès flamboyant depuis toujours. En effet, la raison est toute simple. La chaîne M6 parvient à lui intégrer certaines nouveautés. Un moyen qui permet aux téléspectateurs de ne pas se lasser et de fidéliser de nouvelles têtes.

Pour cette campagne, la chaîne n’a pas hésité à sortir le grand jeu en instaurant des défis inédits. On peut déjà souligner les duos grand-mères/petites filles voire couples ou spécialement dédiés aux mannequins. D’ailleurs, Cristina Cordula, cette année sera dans le rang des candidates pour une première fois dans le programme.

Une nouvelle coiffure qui ne passe pas

Cette semaine est dédiée au thème ‘’témoin de mariage’’. Ainsi, les téléspectateurs verront les candidates trouver la tenue idéale afin d’être aux côtés de leur meilleure amie qui se marie.

Cependant, le mercredi 13 octobre dernier, il y a un petit point qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des internautes. Il s’agit en effet du nouveau look arboré par la papesse de la mode. Cristina Cordula s’est affichée avec une autre coupe de cheveux que celle habituelle.

À en croire les réactions des internautes, ce nouveau look est loin de faire l’unanimité. « ‘’la nouvelle coiffure de Cristina est vraiment étrange, cette mèche collée sur le haut du crâne, c’est bizarre’’ ; ‘’Cristina, il lui manque le serre-tête, la plume et c’est une vraie Indienne aujourd’hui’’ ; ‘’On dirait Cristina porte un postiche sur la tête’’ », pouvait-on lire sur Twitter.

Néanmoins, la nouvelle coupe de Cristina n’a récolté que des avis de ce genre. Plusieurs ont également adoré ce nouveau look. « ‘’Cristina est de plus en plus belle’’ ; Cristina c’est vraiment une très belle femme’’ », ont aussi été lâchés par des internautes.

Les débuts de Cristina Cordula

C’est en 2004 que la jeune femme parvient à accéder aux portes de la télévision grâce à son activité de conseillère en image. Par la suite, la jeune femme lance sa nouvelle carrière d’animatrice télé après avoir été repérée par M6.

En effet, elle venait de prendre part à l’émission Nouveau look pour une nouvelle vie avec Emilie Albertini à ses côtés. L’émission de relooking était animée par le duo jusqu’à ce que la jeune femme prenne seule les commandes au cours de l’année 2012.

C’est ainsi que l’aventure de Cristina devant le petit écran se lança où elle enchaînera des programmes dédiés à la mode. Elle parvient à franchir plusieurs grades au point de se construire une renommée au-delà de la télévision.