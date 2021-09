Les Marseillais VS Le reste du monde : Simon Castaldi viré de l’émission pour violence… L’énorme hématome infligée à Tristan dévoilée !

Les clashs sont très fréquents dans la télé-réalité, mais les actes de violences sont moins tolérés. Simon Castaldi en a fait l’expérience, puisqu’il a dû plier bagages, pour avoir porté un coup à l’un des candidats. Ce mardi 28 septembre 2021 dans Les Marseillais VS Le reste du monde sur M6, c’est à un clash violent que les téléspectateurs de l’émission ont assisté. Celui-ci opposait Simon Castaldi à Tristan.

Simon Castaldi violent dans Les Marseillais VS Le reste du monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simon m’y love 🥺🤍 (@simonxcastaldi)

Simon Castaldi, fils de l’animateur et chroniqueur Benjamin Castaldi, est entré dans le monde de la téléréalité en participant aux Princes et Princesses de l’amour sur W9. On le retrouve cette fois dans l’émission Les Marseillais VS Le reste du monde, qu’il a intégré cette saison. Celui-ci semble montrer un comportement plutôt sanguin, avec de la violence parfois, comme on le voit dans l’épisode diffusé ce mardi 28 septembre 2021. On apprend suite à cela, que Simon a été éliminé de l’aventure pour avoir été violent avec l’un des candidats, Tristan.

Pour ce qui est à la base de cette violente altercation, entre Tristan et Simon, il serait question d’une rumeur. Tristan est en couple avec Océane, mais la rumeur dit qu’au cours de la nuit, il s’est passé quelque chose entre celui-ci et Luna Skye. Tristan s’est défendu en affirmant qu’il ne s’était rien passé entre eux, mais Simon n’a voulu rien entendre, enfonçant le clou à chaque fois. Une dispute éclate, et Tristan retourne la situation contre Simon.

D’après lui, Simon serait mal placé pour lui faire la morale, quand il est clair qu’il a trompé sa compagne Giuseppa. Fou de rage en raison de cette phrase, Simon a littéralement sauté au cou de Tristan.

Les explications de Simon Castaldi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simon Castaldi (@simoncastaldi)

Soulignons qu’à chaque fois que des faits de violences arrivent dans l’émission, la production évite de les diffuser. Ce fût également le cas dans Les Marseillais VS Le reste du monde, puisque les téléspectateurs n’ont pas vu les images de l’altercation. Ainsi, les téléspectateurs ont juste vu le fils de Benjamin Castaldi repoussé Tristan de façon violente.

Finalement, c’est une photo publiée de Tristan sur la page Instagram Sharaya TV, qui a fait comprendre que les faits ont été plus graves. Celui-ci était torse nu de profil, et une grande marque rouge apparaissait au niveau de son dos. Simon Castaldi a tenu à s’expliquer peu après la diffusion de la diffusion de la scène sur W9.

Le jeune a confié que comparer à sa première expérience dans la téléréalité qui s’était déroulée à Marrakech, cette fois-ci, les choses ne se sont pas si bien déroulées. Alors qu’il y avait beaucoup de sincérité et d’amour, cette fois, il s’est beaucoup senti seul. Il y a eu de ce fait, un mélange explosif de nervosité, de solitude et d’incompréhension, qui l’ont apparemment mis à cran.

Il faut croire que le jeune homme de 20 ans a fini par perdre les pédales à un moment donné, d’où la violence dont il a fait preuve sur Tristan.