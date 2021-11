Les 12 coups de midi : L’animateur de l’émission Jean-Luc Reichmann reçoit un message de Daniel Guichard pour son anniversaire… Il est ému aux larmes !

Jean-Luc Reichmann a eu 61 ans ce mardi 2 novembre 2021, et les personnes qui le côtoient tous les jours dans son travail ont voulu lui faire plaisir. Ainsi, la production des 12 coups de midi a concocté plusieurs surprises pour l’animateur. De ce fait, l’émission en a été ponctuée, et l’une des surprises l’a profondément ému.

Ça fait tourner les sardines dans les 12 coups de midi

Si le programme Les 12 coups de midi marche toujours autant depuis des années, ce n’est pas seulement dû au concept. Certes, l’émission est très bien, mais c’est surtout son animateur qui en fait ce qu’elle est. En effet, c’est Jean-Luc Reichmann qui insuffle son énergie et sa joie de vivre dans ce jeu, le rendant vivant et accrocheur auprès du public.

Au fil du temps, le programme est devenu une véritable famille pour les candidats, et surtout pour les champions. Tout cela, grâce à Jean-Luc Reichmann, dont la bienveillance, l’humour et l’autodérision, se lisent même sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’une fois l’émission finie, l’aventure n’est pas terminée, puisque le présentateur retrouve régulièrement ses fans sur son compte Instagram. Il partage très souvent avec eux, des souvenirs et des moments précieux de sa vie.

Sur le plateau de jeu également, avec ou sans public, l’ambiance est toujours au beau fixe grâce à la personnalité lumineuse de l’animateur. On se souvient que ce 25 octobre 2021, Jean-Luc Reichmann a même poussé la chansonnette sur la chanson de son ami Patrick Sébastien. Mégane, ancienne championne, s’était un peu mélangé les pinceaux sur l’un des titres du chanteur. L’animateur a alors décidé de lui rendre hommage à sa manière.

Patrick Sébastien pour sa part, à réagi sur les réseaux sociaux, remerciant la championne et embrassant son ami de loin. Alors qu’elle a été éliminée, Jean-Luc Reichmann a fait la promesse à Mégane de lui faire rencontrer l’ancien animateur de France 2. Si l’animateur de TF1 met du cœur à faire plaisir à tout le monde, aujourd’hui, c’est à lui que son équipe a décidé de faire honneur.

Happy birthday Jean-Luc Reichmann !

Ce mardi 2 novembre 2021, est l’anniversaire de l’animateur des 12 coups de midi, et pour l’occasion, son équipe a décidé de le surprendre. A cet effet, Jean-Luc Reichmann a eu droit à de petites surprises. Parmi elles, un message de Daniel Guichard.

Cela est arrivé alors que l’animateur posait une question à l’un des candidats présent sur le plateau. Il fallait donner la réponse, à la question « À qui doit-on les chansons Mon vieux, Le Gitan et Le nez au mur ? ». Parmi les propositions, il y avait bien entendu le nom du chanteur Daniel Guichard. Puisque c’était la bonne réponse, ce dernier est alors apparu à l’écran. L’artiste de 72 ans a alors révélé à son ami qu’il avait pleuré toute la nuit, et n’avait pas pu dormir. La raison était sa tristesse de ne pas pouvoir être présent pour les 61 ans de Jean-Luc Reichmann.

La belle déclaration fût conclue par un bon anniversaire, un moment très émouvant pour l’animateur.