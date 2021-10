Laury Thilleman : L’ancienne Miss France est accusée d’avoir donné un mauvais exemple et se fait lyncher sur la toile !

Le moins qu’on puisse dire sur Laury Thilleman, c’est qu’elle n’a peur de rien. Elle n’hésite pas à se lancer des défis de tout genre. Dernièrement, l’ex miss France a décidé de descendre un escalator dans le mauvais sens. Elle y est parvenue, mais ensuite il a fallu en assumer les conséquences.

Laury Thilleman : Une grande enfant qui fait encore des bêtises

Laury Thilleman est une jeune femme pleine de vie très connue en France. Elle se fait connaître en 2010 lorsqu’elle est élue Miss France. Elle vit sa vie à 100 à l’heure, sans se soucier des jugements des autres. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles on l’apprécie tant. Elle déborde d’énergie et multiplie les projets.

Âgée de 30 ans, elle est impliquée dans de nombreux combats pour la protection de l’environnement. Pour cela, elle limite autant que possible ses déplacements en avion. Elle incite aussi ses abonnés sur les réseaux sociaux à en faire de même. Elle participe au ramassage de déchets sur la plage, et consomme uniquement des produits de saison. En plus, elle se déplace la plupart du temps à vélo. C’est une grande écolo dans l’âme.

Malheureusement, si elle excelle dans ce domaine, elle n’est pas parfaite pour autant. En effet, elle a gardé son âme d’enfant, ce qui la pousse parfois à quelques écarts. C’était le cas ce jeudi 30 septembre, lorsqu’elle a posté son nouvel exploit sur Instagram. Il s’agit d’une vidéo d’elle, descendant un escalator à contre sens.

La jeune femme était en talons aiguilles, ce qui rendait son exploit encore plus impressionnant. Elle était d’ailleurs très fière d’elle-même, car elle affichait un grand sourire sur la vidéo. C’était un petit moment d’euphorie pour s’amuser et se détendre. Si certains de ses fans ont trouvé cela drôle, d’autres n’ont pas apprécié.

Le comportement de Laury Thilleman sévèrement critiqué par les internautes

Les détracteurs ne manquent jamais dans les commentaires. Ils sont toujours à l’affût de la moindre erreur des célébrités pour leur remonter les bretelles. Laury Thilleman en a fait les frais ce jeudi. Suite à sa vidéo dans l’escalator, certains internautes se sont déchaînés dans les commentaires. D’après eux, la jeune femme donne le mauvais exemple en descendant un escalator à contre-sens. Ils estiment que d’autres personnes qui la suivent pourraient s’amuser à faire comme elle.

Il faut dire qu’ils n’y sont pas allés de main morte. Tandis que certains insultaient son intelligence, d’autres la traitaient de femme insupportable. D’autres encore, sur un ton sarcastique, la remerciaient de donner une telle idée aux enfants. Quoi qu’il en soit, Laury Thilleman ne s’attarde pas sur ce genre de remarque. Elle préfère plutôt consacrer son temps et son énergie à des causes nobles comme l’environnement.

Bien entendu, il lui arrive de pousser un coup de gueule lorsqu’il le faut. Toutefois, cette fois-ci, elle a préféré ignorer tout simplement les mauvais commentaires. Espérons que cela ne l’empêchera pas de continuer à profiter de la vie comme elle sait si bien le faire.