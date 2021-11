Laurent Baffie : Face aux nombreux commentaires émis par les internautes sur son changement physique, l’humoriste décide de sortir du silence !

Les transformations physiques de Laurent Baffie sont sur toutes les lèvres en ce moment. Cela a commencé depuis qu’il est passé dans On n’est pas couché, l’émission de Laurent Ruquier. Finalement, il a décidé de répondre aux internautes, avec son sens de l’humour bien particulier.

Des internautes soupçonnent une chirurgie esthétique

Quand on pense que je suis à gauche sur la photo c’est vrai que j’ai changé physiquement 😂😂😂 pic.twitter.com/tjysyM3Lnw — Laurent Baffie Officiel (@lolobababa) November 2, 2021

Depuis un bon moment, Laurent Baffie se consacre surtout à son métier d’animateur radio. Il faut dire qu’il fût un temps où il était régulier à la télévision aussi, surtout aux côtés de son ami Thierry Ardisson. Alors qu’il est apparu sur le plateau de l’émission de Laurent Ruquier, dans son émission On n’est pas couché, certains téléspectateurs ont eu du mal à le reconnaître.

A leur décharge, l’humoriste de 63 ans a bien changé en termes d’apparence, au point d’en être presque méconnaissable. Le choc vient du fait que Laurent Baffie est connu pour avoir la calvitie. Sauf qu’il a pris la décision de faire des implants capillaires il y a de cela quelques mois. Au vue de sa nouvelle apparence, on peut dire que l’opération lui a particulièrement bien réussie.

En effet, l’animateur radio était parfaitement chevelu chez Laurent Ruquier, et il a même décidé de se laisser pousser une petite barbe. Les cheveux, ça change, et pour le coup, Laurent Baffie a beaucoup changé physiquement. Alors qu’ils s’attendaient à voir une personne chauve, les internautes ont été plus que surpris de voir un homme avec tous ses cheveux. De plus, avec sa petite barbe bien taillée, on ne voit plus les creux de son visage, qui paraissent ainsi complètement changer.

Il n’en fallait pas plus pour que certains doutent de la nature des changements de Laurent Baffie. On l’accuse tout simplement d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Face à l’ampleur que commence à prendre la rumeur, le sniper répond avec son humour qui le définit…

Une réponse à la Baffie !

J’ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans et les gens le découvre maintenant.😂 pour le blanchiment de l’anus je vous tiens au courant.😘 — Laurent Baffie Officiel (@lolobababa) November 1, 2021

Laurent Baffie a toujours eu un style d’humour peu commun. Qu’on y adhère ou pas, le sniper ne mâche pas ses mots, et quand on le cherche, on le trouve. Aussi, pour faire taire la rumeur une bonne fois pour toute, il a simplement posté un court message sur son compte twitter : « J’ai fait des implants et des poches sous les yeux il y a deux ans et les gens le découvrent maintenant. Pour le blanchiment de l’anus je vous tiens au courant. ».

A la fin de son message, il n’a pas manqué de mettre un emoji représentant un bisou. Une fois encore, Laurent Baffie a prouvé que sa célèbre répartie était encore intacte. Soulignons que l’animateur radio a révélé qu’en plus de ses implants pour les cheveux, il a eu recours à une petite opération aux niveaux des yeux. En effet, c’est pour retirer ses poches sous les yeux, ce qui, on le constate, a beaucoup contribué à son changement physique.

Pour ce qui est de sa langue acérée, Laurent Baffie a avoué qu’il a cultivé sa répartie depuis son enfance. Puisqu’il n’était pas très baraqué, ce fût son arme pour se défendre quand il le faut. Face à des internautes un peu trop soupçonneux, cela ne peut que fonctionner…