Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Le chanteur rancunier envers son épouse de l’avoir laissé tomber sans nouvelles ?

Pas facile de gérer plusieurs choses à la fois, tout en se faisant du souci pour l’être aimé. C’est ce qu’a vécu Jérémy Frérot lorsque sa femme a dû s’absenter pour partir à l’aventure avec son frère…

Laure et Florent Manaudou dans Celebrity Hunted

Les abonnés de Prime Vidéo découvrent ce vendredi 29 octobre 2021, une toute nouvelle émission dans le catalogue de la plateforme. Il s’agit de la 1ère saison de Celebrity Hunted, un programme qui a été inspiré d’une émission d’aventures britannique.

Il est question de 16 célébrités qui sont séparées en binôme. Leur objectif est de disparaître pendant environ une dizaine de jours, mais ils ne doivent pas se faire repérer. Les 8 duos de personnalités auront à leurs trousses des enquêteurs, et il y a des règles à respecter. Ainsi, ils n’auront pas le droit de bouger la nuit, ni de quitter le pays. L’unique moyen de paiement dont ils disposent, sera une carte de crédit qui sera rechargée chaque jour de 100 euros.

L’actrice et nageuse professionnelle française Laure Manaudou a accepté de participer en compagnie de son frère Florent. Toujours aussi compétiteurs, le frangin a confié dans une récente interview que sa sœur et lui avaient un avantage. En effet, tous 2 sont très complices, et Laure Manaudou a eu un discours similaire. Pour la jeune femme, ils n’ont pas toujours besoin de se parler pour se comprendre.

La mère de famille a aussi avoué que le fait que son frère fasse une taille de 2 mètres n’est pas toujours un avantage. En effet, dans cette aventure, il faut vivre caché, et quand on est aussi grand, ce n’est pas très facile de se camoufler. Toutefois, chacun d’eux a confié avoir vécu une aventure exceptionnelle. Pour Laure, cela leur a permis d’être ensemble, sans la technologie. Ce qui peut être sympa…

Le chéri a moyennement aimé…

Quelle belle aventure cela a certainement été pour Laure Manaudou. Cependant, pendant que la belle s’éclatait dans une aventure avec son frère, son mari était à la maison avec la petite tribu. Pendant l’émission, il n’y a pas de coups de fil possible, et Jérémy Frérot aurait bien voulu avoir un signe de sa chérie de temps en temps. A 35 ans, Laure Manaudou est mariée au chanteur, qui lui, n’a pas pu participer à l’aventure.

Il faut souligner que ce n’est pas l’envie qui lui manquait, mais le jeune homme de 31 ans s’est dévoué pour rester à cause de leurs enfants. Ces derniers sont au nombre de 3, Manon que la jeune femme a eu avec Frédéric Bousquet en 2010, et ses 2 garçons nés de leur récent mariage.

Par ailleurs, Jérémy frérot est un homme occupé, puisqu’en plus d’être artiste, il gère également son restaurant. C’est sa femme qui a confié son ressenti à son retour de son aventure de quelques jours dans un entretien : « Il n’a pas trop kiffé de se retrouver tout seul avec trois gosses pendant quinze jours ». Que ne ferait-on pas par amour…