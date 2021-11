Laeticia Hallyday présente à l’Académie française pour l’intronisation de l’un de ses plus vieux amis… Son chéri Jalil Lespert y était aussi !

Le jeudi 4 novembre 2021, Laeticia Hallyday s’est rendue à une cérémonie importante. Il s’agissait de l’intronisation de Daniel Rondeau à l’Académie française. Très fière de son ami de longue date, elle était présente pour le soutenir. Comme on a pu le voir sur les photos publiées sur Instagram, elle était en compagnie de Jalil Lespert.

Laeticia Hallyday, une amie fidèle en toute circonstance

Depuis le décès de son époux, Laeticia Hallyday s’est beaucoup rapprochée de ses amis. La femme d’affaires et mère de deux enfants se rend toujours disponible pour ses proches. Parmi ses amis les plus chers se trouve le journaliste Daniel Rondeau. Ils sont tous les deux très proches, et ce depuis plusieurs années.

C’est donc sans surprise qu’elle se rend à l’intronisation de celui-ci, le jeudi 4 novembre dernier. Elle a d’ailleurs prononcé quelques mots qui n’ont pas laissé indifférent, l’heureux du jour. Elle parle de son époux défunt, Johnny Hallyday, qui aurait été très fier d’assister à l’évènement. Elle ne tarit pas d’éloges au sujet du journaliste, qui selon elle, est un être extraordinaire.

Pour cet événement, Laeticia Hallyday n’était pas seule. En effet, la mère de Jade et Joy s’est rendue à la cérémonie avec son chéri, Jalil Lespert. Il était présent sur les belles photos publiées par la mère de famille sur Instagram.

Laeticia Hallyday très présente sur les réseaux sociaux

Laeticia Hallyday compte aujourd’hui un grand nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Elle est très présente en ligne, surtout sur Instagram où elle publie régulièrement des photos. Elle n’hésite pas à partager son quotidien avec ses fans, aussi bien le bon que le mauvais. Cette fois-ci, c’était une bonne nouvelle qu’elle partageait sur son compte. Elle y a publié les belles photos prises pendant la cérémonie d’intronisation de son grand ami Daniel rondeau.

L’évènement s’est déroulé le jeudi 4 novembre, mais c’est ce vendredi qu’elle décide de mettre les photos en ligne. Elle en profite pour rendre hommage à son ami dont elle est très fière, le nouvel académicien. Elle était particulièrement touchée par l’hommage qu’il a rendu à Johnny pendant la cérémonie.

Les deux hommes partageaient une amitié vieille de 40 ans. D’après Laeticia Hallyday, ils se ressemblent sur certains points, principalement sur leur grande détermination. Elle avoue avoir même ressentie la présence de son époux défunt ce jeudi, et qu’il aurait lui aussi eu sa place dans cette académie. La belle-mère de Gena, Aliosha et Kahina, a immortalisé l’instant auprès de l’heureux du jour. Elle a donc pris la pose aux côtés de Daniel Rondeau.

Bien sûr, elle s’est également fait prendre en photo aux côtés de son chéri Jalil Lespert. Les deux tourtereaux étaient tirés à quatre épingles pour l’occasion. La veuve du célèbre chanteur semblait radieuse et comblée. On pouvait d’ailleurs voir une vraie complicité entre elle et son compagnon. Ils se sont montrés souriants, ce qui fait forcément plaisir à voir.